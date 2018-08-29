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Мантуров: каждая модель Aurus подвергается краш-тестам
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Мантуров: каждая модель Aurus подвергается краш-тестам 

Вести.Ru 29 августа 2018
Фото: Вести.Ru
Автомобили каждой модели Aurus (проект «Кортеж») проходят реальные краш-тесты, рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
"По седану они закончились, а по минивэну процесс будет продолжаться, затем будут испытания внедорожника. Если честно, очень жалко видеть, когда их бьют нещадно на испытаниях, бьют не одну машину, а несколько десятков", — сообщил глава Минпромторга в интервью РИА Новости.
В проект «Кортеж» входят автомобили класса «люкс» для первых лиц государства. В него включены лимузин, седан, минивэн и внедорожник, созданные на единой модульной платформе. Реализуется проект госинститутом НАМИ, группой Sollers и иностранными партнерами. Со стороны государства вложения составили 12,4 миллиарда рублей.
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