Мантуров объяснил, почему редко ездит за рулем своего электромобиля Lada

По его словам, это «шикарная, экономная машина, бесшумно передвигается». Но ездит на ней министр по выходным.

В ответ на вопрос, какой пробег у электромобиля Мантуров ответил: «К сожалению, небольшой, потому что выходных очень мало».

Lada Vesta EV — второй электромобиль "АвтоВАЗа" после Lada Ellada, представленный в 2016 году. Сообщалось, что запас хода этой модели составляет до 170 километров, а разгон до 100 километров в час занимает 15,5 секунды. Электрокар может передвигаться с максимальной скоростью в 140 километров в час. Время заряда батареи, которая питает электродвигатель мощностью 60 кВт, составляет до 9 часов.

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