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Мантуров объяснил, почему редко ездит за рулем своего электромобиля Lada
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Мантуров объяснил, почему редко ездит за рулем своего электромобиля Lada 

РИА Новости + ещё 2 17 часов назад
МОСКВА, 29 авг-РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, который является обладателем электромобиля Lada Vesta, объяснил в интервью РИА Новости, почему редко ездит на этой машине.
По его словам, это «шикарная, экономная машина, бесшумно передвигается». Но ездит на ней министр по выходным.
В ответ на вопрос, какой пробег у электромобиля Мантуров ответил: «К сожалению, небольшой, потому что выходных очень мало».
Lada Vesta EV — второй электромобиль "АвтоВАЗа" после Lada Ellada, представленный в 2016 году. Сообщалось, что запас хода этой модели составляет до 170 километров, а разгон до 100 километров в час занимает 15,5 секунды. Электрокар может передвигаться с максимальной скоростью в 140 километров в час. Время заряда батареи, которая питает электродвигатель мощностью 60 кВт, составляет до 9 часов.
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