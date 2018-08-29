За 9 месяцев может заработать на автомобиль житель Новосибирска

В Новосибирске самым популярным автомобилем во II квартале 2018 года стала Toyota Corolla. По данным «Avito Авто», в среднем новосибирцы продают Toyota Corolla за 311 тыс. рублей. Во II квартале 2018 года житель города в среднем зарабатывал 34 тыс. рублей. Таким образом, полностью откладывая доход одного из членов семьи на автомобиль, в Новосибирске на Toyota Corolla можно накопить в среднем за 9 месяцев. На втором месте по популярности в городе оказалась LADA 2109, на третьем — Toyota Camry

Дольше всего откладывать необходимую сумму придется жителям Иркутска, Тольятти, Красноярска и Барнаула (более 10 месяцев). В этих городах самое популярное авто — Toyota Corolla, за исключением Тольятти, где лидирует Priora. Наиболее доступны популярные автомобили в Челябинске, Омске, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге (срок накопления — не более 3,5 месяцев).

В России на покупку самой популярной модели авто с пробегом — LADA Priora — пришлось бы откладывать деньги почти 7 месяцев при средней зарплате в 35 тыс. рублей и стоимости такого автомобиля около 240 тыс. рублей.

Напомним, что подержанная Toyota Corolla была лидером продаж в регионе и в прошлом году, о чем сообщал VN.ru . Победу японского автопрома в рейтинге автомобилей с пробегом можно объяснить наличием большого количества машин с правым рулем, массовый ввоз которых пришелся на конец 90-х — начало 2000-х.