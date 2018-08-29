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Видео: очень пыльный дрифт на Ferrari LaFerrari
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Видео: очень пыльный дрифт на Ferrari LaFerrari 

Motor.ru 16 часов назад
Фото: Motor.ru
На YouTube-канала участника клиентской гоночной программы Ferrari Флориана Меркса опубликовано видео, где он дрифтит на гибридном суперкара LaFerrari по территории некой фабрики. Автомобиль, затянутый в камуфляжную пленку в стиле машин лыжника Йона Олссона, ездит боком и крутит пончики, поднимая клубы пыли.
Ferrari LaFerrari — заднеприводный суперкар, оснащенный гибридной силовой установкой. В ее состав входит 6,3-литровый двигатель V12 и электромотор, суммарная отдача которых составляет 963 лошадиные силы и 900 Нм крутящего момента. С места до «сотни» LaFerrari способен разгоняться за 2,8 секунды. Максимальная скорость суперкара — 350 километров в час.
Видео: Florian Merckx
В прошлом месяце команда Royalty Exotic Cars переделала Bugatti Veyron из полноприводного в заднеприводный и показала, как не такой машине можно крутить «пончики». Донором для необычной переделки стал Bugatti Veyron Mansory Vivere.
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