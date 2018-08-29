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Fiat 500X после обновлений получил новый двигатель и систему безопасности
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Fiat 500X после обновлений получил новый двигатель и систему безопасности 

Car.ru 16 часов назад
Фото: Car.ru
Fiat 500X не обновлялся с 2015 года и начал отставать от конкурентов по продажам.
В связи с этим он обновился и получил новые светодиодные фары передние и задние, а также фары Full-LED, которые на 20% более мощные, чем технологии Xenon, предлагаемые на текущей модели. Уже несколько лет его конкуренты используют современные функций.
В салоне вы можете выбрать один из семи разных интерьеров, и вам также придется по вкусу новая панель приборов, которая получила современную графику. Рулевое колесо также было изменено и теперь выполнено в кожаной обивке, чтобы обеспечить лучшее сцепление с руками водителя.
Мотор в 500X представляет собой совершенно новое семейство трех— и четырехцилиндровых двигателей MultiAir III, изготовленных полностью из алюминиевого сплава, они на 20% тише, чем их турбированные дизельные аналоги.
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