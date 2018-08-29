Старьё бьёт новьё: древняя «Тойота» против «Лады Весты»

У « Лады Весты » очень много комплектаций, мы остановимся на среднем уровне Comfort/Multimedia с достаточно хорошим оснащением. Это будет переднеприводной автомобиль с 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Оснащение включает в себя бортовой компьютер, центральный подлокотник с боксом, электроусилитель руля, регулировку руля по вылету, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев зеркал, задний парктроник, камеру заднего вида, кондиционер, круиз-контроль, многофункциональный руль, сенсорную мультимедийную систему с навигацией.

Безопасность обеспечивается двумя фронтальными подушками, системой ABS, системой контроля устойчивости ESC, противобуксовочной системой TCS . Есть дневные ходовые огни, система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, сигнализация, защита двигателя. Салон такой «Весты» тканевый, пластик в машине жёсткий, но в целом всё смотрится удовлетворительно. Быстро на этой версии ездить не придётся — разгон до сотни 14,1 секунды. Да ещё и надо совладать с роботом, который на «Весте» имеет свойство долго переключать передачи и заставлять машину клевать носом. Зато багажник вместительный — 480 литров, клиренс неплохой — 17,8 сантиметров. Длина «Весты» — 4410 мм, это достаточно вместительный и не тесный автомобиль. Стоимость нашего варианта — 690 900 рублей.

За эти же самые деньги можно выбрать проверенную и популярную в Сибири иномарку — Toyota Camry в 40-м кузове. Правда, машине будет уже больше десятка лет — 2007 год выпуска. Зато класс гораздо выше и мотор мощный — 2,4-литровый, 167 л.с. Классический автомат, привод такой же, передний. Длина этой «Камри» — 4815 мм, с простором тут проблем нет. Багажник внушительный — 535 литров. Клиренс, правда, всего 16 сантиметров, и с большой базой и свесами придётся частенько за что-нибудь цепляться.

Салон будет, скорее всего, кожаный, но с многочисленными следами эксплуатации. Мягкий пластик, передняя панель, вставки под дерево — всё это уже со следами износа. В оснащении: кожаный мультируль, ксеноновые фары с омывателем, датчик света, центральный подлокотник, электропривод передних сидений с подогревом, двухзонный климат-контроль, обычная не сенсорная аудиосистема с 6 динамиками, парктроники, круиз-контроль. На «Камри» этих лет уже имеется система курсовой устойчивости, есть и антипробуксовочная система, и, разумеется, ABS. Высока защищённость людей в салоне — фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки, коленная подушка водителя.

Итак, за 700 тысяч можно получить новую, оснащённую, хотя и отечественную машину или остановиться на старом проверенном варианте. С «Вестой» в первые годы проблем быть не должно, разве только по мелочи что-то сломается. Небольшие расходы на ТО, умеренное потребление топлива. Старая «Тойота», хоть она и «японка», потребует поочередной замены многих деталей, выработавших свой ресурс, — и в подвеске, и в двигателе. Плюс расходы на бензин и противоугонные системы — модель считается угоняемой. Какой же всё-таки автомобиль выбрать — решат читатели НГС.

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