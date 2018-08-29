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Faraday Future показала тестовую модель электрокара FF91
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Faraday Future показала тестовую модель электрокара FF91 

Car.ru 15 часов назад
Фото: Car.ru
Цзя Йьютинг основатель и главный вдохновитель компании Faraday Future поделился в социальной сети видео, на котором был показан процесс ручной сборки прототипа FF91. Это электромобиль нового поколения.
Машина пока существует только в единственном экземпляре. Однако после проведенных тестов FF91 вполне готов к серийному производству.
Ранее сообщалось о конце текущего года. Но впоследствии сроки сместили на 2019 год.
В силовой линейке ожидается пять версий оснащения. Это будут два электромотора на 534 кВт либо 716 л.с., а также три на 801 кВт либо 1074 л.с. Как сообщается, все модификации будут полноприводные.
По поводу маневренности и скоростного режима, есть информация, что обсуждаемая модель берет разгон до 60 км/ч за 2,39 секунды. Запас хода на полном заряде АКБ составляет около 608 километров.
Если сравнивать с разрекламированной моделью Tesla Model S, то тут показатели немного ниже. Аналогичный скоростной маневр машина производит за 2,5 секунды. А максимальный пробег на полном заряде составляет 539 километров.
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