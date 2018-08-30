Компания Faraday Future начнет в 2019 году производство электрокара FF91 в Китае

ПЕКИН, 30 августа. / ТАСС /. Автостроительная компания Faraday Future планирует начать производство электромобиля FF91 в Китае в 2019 году. Как сообщил в четверг информационный портал Sina, строительство завода ведется в Гуанчжоу (административный центр провинции Гуандун, Южный Китай) в районе Наньша.

В настоящее время компания планирует вести массовое производство электрокара и отработку технологий на своей фабрике в Хэнфорде (штат Калифорния) и намерена в течение полугода нанять около 1 тыс. сотрудников для работы на конвейере.

Первый FF91 предпрозводственной серии сошел с конвейера на этой неделе. Он будет поставляться на рынки США и КНР. Стоимость FF91 составит около 2 млн юаней (около $294 тыс.).

Люксовый кроссовер FF91 снабжен тремя электродвигателями общей мощностью 1050 л.с., который позволяет ему разгоняться до 100 км/ч за 2,39 секунды. Как заявляет разработчик, на одном заряде аккумулятора электрокар сможет проехать более 600 км.