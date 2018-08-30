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Компания Faraday Future начнет в 2019 году производство электрокара FF91 в Китае
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Компания Faraday Future начнет в 2019 году производство электрокара FF91 в Китае 

ТАСС + ещё 1 24 минуты назад
Фото: Car.ru
ПЕКИН, 30 августа. /ТАСС/. Автостроительная компания Faraday Future планирует начать производство электромобиля FF91 в Китае в 2019 году. Как сообщил в четверг информационный портал Sina, строительство завода ведется в Гуанчжоу (административный центр провинции Гуандун, Южный Китай) в районе Наньша.
В настоящее время компания планирует вести массовое производство электрокара и отработку технологий на своей фабрике в Хэнфорде (штат Калифорния) и намерена в течение полугода нанять около 1 тыс. сотрудников для работы на конвейере.
Первый FF91 предпрозводственной серии сошел с конвейера на этой неделе. Он будет поставляться на рынки США и КНР. Стоимость FF91 составит около 2 млн юаней (около $294 тыс.).
Люксовый кроссовер FF91 снабжен тремя электродвигателями общей мощностью 1050 л.с., который позволяет ему разгоняться до 100 км/ч за 2,39 секунды. Как заявляет разработчик, на одном заряде аккумулятора электрокар сможет проехать более 600 км.
Faraday Future основана в 2014 году частным фондом. Ее штат насчитывает около 2 тыс. сотрудников, многие из них пришли в компанию с опытом работы в автостроительных корпорациях, разрабатывающих электромобили, — в том числе, в Tesla Motors.
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