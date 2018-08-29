На Московском автосалоне показали новый Hyundai Santa Fe

Кроссовер четвертого поколения официально дебютировал на российском рынке.

С 29 августа автомобили доступны у дилеров Hyundai . Новинка предлагается с бензиновым мотором объемом 2,4 литра в сочетании с 6-диапазонным «автоматом», а также с 2,2-литровым дизелем, который выдает 200 л.с. и работает в паре с 8-ступенчатой АКП. Вне зависимости от модификации, Santa Fe оснащается системой полного привода HTRAC.

Цены на автомобиль стартуют с отметки в 1,99 млн рублей.

В рамках выставки Hyundai представил особую версию Black&Brown с черным салоном, специальной эмблемой и оригинальным дизайном дисков. Такой Santa Fe обойдется покупателям в 2,8 млн рублей.