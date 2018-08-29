Продажи Aurus начнутся в России в 2019 году 

Продажи автомобилей семейства Aurus начнутся на российском рынке в 2019 году, цены на автомобили будут объявлены в январе, сообщил генеральный директор компании Aurus Герхард Хильгерт в ходе мировой презентации автомобиля в Москве.
«Что касается цены, то она будет объявлена в январе, когда начнутся продажи», — сказал он.
Хильгерт отметил, что компания и ее партнеры уже начали собирать заявки на приобретение автомобилей.
«Начиная с сегодняшнего дня мы уже собираем заявки. Наши партнеры, дилеры «Пан Авто» и "Авилон", также будут принимать заявки», — сказал топ-менеджер.
Прототип внедорожника от Aurus появится в начале 2019 года, пояснил топ-менеджер.
Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что первые зарубежные клиенты модели появятся в Европе, ОАЭ и странах Ближнего Востока.