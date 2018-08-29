Продажи Aurus начнутся в России в 2019 году

Продажи автомобилей семейства Aurus начнутся на российском рынке в 2019 году, цены на автомобили будут объявлены в январе, сообщил генеральный директор компании Aurus Герхард Хильгерт в ходе мировой презентации автомобиля в Москве.

«Что касается цены, то она будет объявлена в январе, когда начнутся продажи», — сказал он.

Хильгерт отметил, что компания и ее партнеры уже начали собирать заявки на приобретение автомобилей.

«Начиная с сегодняшнего дня мы уже собираем заявки. Наши партнеры, дилеры «Пан Авто» и "Авилон" , также будут принимать заявки», — сказал топ-менеджер.

Прототип внедорожника от Aurus появится в начале 2019 года, пояснил топ-менеджер.