Рейтинг иномарок с пробегом: первое место у Ford Focus

Согласно данным «Автостат Инфо», россияне купили с января по июль 2018 года 75 098 подержанных Ford Focus , что на 2% больше, чем годом ранее (73 678 авто).

Второе место среди подержанных иномарок занимает Toyota Corolla, перепродажи этой модели сократились на 0,5% в отчетный период и составили 61 729 ед. авто против 62 023 машин, реализованных годом ранее. Замыкает первую «тройку» модель Hyundai Solaris. Спрос на подержанные «Солярисы» вырос на 22,3%, а перепродажи увеличились в годовом сравнении с 42 246 до 51 659 ед. В топ-5 самых востребованных иномарок на рынке автомобилей с пробегом вошли также KIA Rio и Toyota Camry . За семь месяцев этого года россияне купили 45 382 б/у KIA Rio, что оказалось на 27,6% меньше прошлогоднего результата перепродаж (35 569 авто). В то же время было продано 44 036 б/у седанов Toyota Camry, что на 4,6% больше результата за прошлый год (42 109 авто).

С января по июль 2018 год в РФ, согласно данным «Автостат Инфо», на вторичном авторынке была реализована 2 058 841 иномарка, что на 3,4% меньше, чем годом ранее — 1 990 826 ед. авто. Рыночная доля подержанных иномарок выросла в годовом сравнении до 69,6% (годом ранее — 67,8%). Напомним, что за семь месяцев 2018 года россияне купили 2 958 351 б/у легковушек, что на 0,7% больше прошлогоднего результата (2 938 360 ед.).