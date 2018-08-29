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Kia раскрыла кусочек модели Proceed
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Kia раскрыла кусочек модели Proceed. Теперь она будет шутинг-брейком 

Motor.ru + ещё 2 29 августа 2018
Фото: Motor.ru
Компания Kia опубликовала тизер нового члена семейства Ceed третьего поколения. Новинка под названием Proceed будет представлять собой пятидверный «шутинг-брейк», который должен выйти в дополнение к традиционному универсалу.
Концептуальный вариант Kia Proceed дебютировал на прошлогоднем Франкфуртском автосалоне. Это был автомобиль с сильной покатой линией крыши, 20-дюймовыми колесами, панорамным остеклением и так называемым «Банком памяти» — тремя флаконами с ароматами, которые у водителя должны ассоциироваться с драйвом и мощью.
До этого имя Proceed использовалось для трехдверного хэтчбека. В новом семействе подобной модификации вообще не будет — только пятидверки, шутинг-брейк и, возможно, вседорожный вариант.
Шутинг-брейк, как ожидается, будет предлагаться с 204-сильной бензиновой «турбочетверкой» от «заряженного» варианта GT предыдущего поколения.
Новинку рассекретят 13 сентября. Публичный дебют «Просида» состоится в октябре на моторшоу в Париже.
Хэтчбек Kia Ceed третьего поколения представили весной на моторшоу в Женеве. Модель перешла на новую платформу, и получила новую гамму силовых установок.
В России автомобиль доступна с моторами мощностью 100, 128 и 140 сил. Минимальная стоимость — 949,9 тысячи рублей. Топовый вариант стоит почти в 1,5 миллиона рублей.
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