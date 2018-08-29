Автосалон в Москве 2018: Lada Vesta Sport

Лада Веста Спорт» стала одной из главных премьер Московского автосалона.

Lada Vesta Sport оснащена 145-сильным двигателем 1.8. На разгон до сотни машине требуется 9,6 секунды, а ее максимальная скорость достигает 198 км/ч. Всего в конструкцию седана при превращении его в спортивный было внесено 205 изменений. Среди них — усиленные тормоза, заниженная подвеска, сократившая клиренс со 178 до 162 миллиметров, «семнадцатые» колеса, крепящиеся на пять шпилек.

Еще в начале года стало известно, что заряженный седан получит черную отделку потолка и стоек кузова, с которой будет сочетаться темный корпус потолочного плафона. Так и вышло. Надо сказать, выглядит достаточно стильно. А главное — подобного решения нет ни у кого из конкурентов.

Если у кросс-версий фирменным цветом стал оранжевый, то для «Спорта» таким стал красный. Им оформлены шкалы комбинации приборов, светится фоновая LED-подсветка салона, он соседствует в отделке сидений с экокожей «под карбон» и алькантарой. Завершают картину вставки «под карбон» и «под черный лак» на приборной панели.