Автосалон в Москве 2018: Renault Logan Stepway

Французы решили расширить на российском рынке предложение моделей с приставкой Stepway. Созданы они по простому рецепту: обычным легковушкам добавляют пластиковый обвес и увеличивают клиренс, превращая их в востребованные псевдокроссоверы с приводом только на переднюю ось.

Наряду с Sandero аналогичные исполнения впервые появились у седана Logan и «каблучка» Dokker. Про последний пока нет никаких подробностей (включая величину дорожного просвета), а вот о хэтчбеке и седане известно больше. Их клиренс увеличен со стандартных 155 до 195 миллиметров.

Renault Logan Stepway и Sandero Stepway предстали в рестайлинговом обличье, которое их «заниженные» собратья уже примерили и даже успели в таком виде поступить в продажу. В набор изменений входят фары со светодиодными ходовыми огнями, иные решетка радиатора и передний бампер, более современные руль и мультимедийная система. Также у машин появилось дистанционное открывание лючка бензобака, поворотники с тройным миганием при касании рычажка и индикатор температуры антифриза.

Однако самое интересное для «Степвеев» заключается в другом. Для них разработали комплектацию City. Помимо внешнего декора, оригинального красного окраса и двухцветных 16-дюймовых колес на них (впервые для «Логанов» и «Сандеро»!) ставится вариатор. Он сочетается с самым мощным для модели 113-сильным мотором 1.6. Доступны и другие, привычные силовые агрегаты: двигатели мощностью 82 и 113 л.с. в тандеме с механикой и 102-сильный вариант с классическим автоматом.

Продажи обновленных и абсолютно новых «Степвеев» стартуют осенью этого года.