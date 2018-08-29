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Автосалон в Москве 2018: Volkswagen Polo Joy
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Автосалон в Москве 2018: Volkswagen Polo Joy 

CarClub 15 часов назад
Фото: CarClub
Седан Volkswagen Polo уже немолод, но его замена задерживается как минимум до 2019 года. Поэтому интерес к машине немцы поддерживают, постоянно пересматривая комплектации. Так, в феврале была введена версия Drive, а теперь подоспели и другие обновки.
Главная из них — спецверсия Joy. Ее легко узнать по двухцветной окраске. Цветовых сочетаний предлагается три: оранжевый с черным, серебристый с черным или серый с красным. Всего соберут 500 таких машин. Polo Joy построен на базе средней комплектации Comfortline, дополненной светодиодными фарами, 15-дюймовыми литыми колесами и тонированными задними фонарями.
Для версии Joy доступен широкий выбор моторов: 90-сильный в связке с механикой, 110-сильный — на «ручке» или автомате, 125-сильный турбированный — с механикой или преселективом DSG. Стоит новинка от 804 900 рублей. Производитель отмечает, что выгода относительно других комплектаций с таким же набором оборудования (климат-контроль, обогрев ветрового стекла, мультимедиа с дисплеем на 6,5 дюйма, камера заднего вида, боковые подушки безопасности) составляет порядка 120 тысяч рублей.
Одновременно уровни оснащения Highline и GT получили светодиодные фары, Drive и Comfortline — обновленные галогенные фары, затемненные фонари от Polo GT отныне ставят на все седаны без исключений, в версиях Comfortline, Highline и GT появился круиз-контроль.
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