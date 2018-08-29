До выхода нового Nissan Juke осталось несколько месяцев

В течение нескольких месяцев Nissan снимет завесу тайны, скрывающую кроссовер Juke второго поколения. В дизайнерском плане машина не станет продолжением нынешней: художники нарисуют ее принципиально в ином стиле. Но при этом автомобиль останется при своей оригинальности.

Шеф-дизайнер Nissan Альфонсо Альбаиса в интервью порталу autocar.co.uk раскрыл некоторые эксклюзивные подробности об автомобиле. Он заверил, что не стоит искать мотивы в представленных ранее концептах. Второй Juke не похож ни на IMx, ни на Leaf. Художник назвал его «городским метеором».

Вседорожник водрузят на платформу Renault Clio и Nissan Micra , но — с возможностью привода на обе оси. В моторной гамме ожидаются даунсайзинговые «жужжалки» объемом 900 и 1200 «кубиков». С наддувом, разумеется. Плюс дизель 1.5: в Европе двигатели на тяжелом топливе пока еще окончательно не истребили.