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До выхода нового Nissan Juke осталось несколько месяцев
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До выхода нового Nissan Juke осталось несколько месяцев 

CarClub 15 часов назад
Фото: CarClub
В течение нескольких месяцев Nissan снимет завесу тайны, скрывающую кроссовер Juke второго поколения. В дизайнерском плане машина не станет продолжением нынешней: художники нарисуют ее принципиально в ином стиле. Но при этом автомобиль останется при своей оригинальности.
Шеф-дизайнер Nissan Альфонсо Альбаиса в интервью порталу autocar.co.uk раскрыл некоторые эксклюзивные подробности об автомобиле. Он заверил, что не стоит искать мотивы в представленных ранее концептах. Второй Juke не похож ни на IMx, ни на Leaf. Художник назвал его «городским метеором».
Вседорожник водрузят на платформу Renault Clio и Nissan Micra, но — с возможностью привода на обе оси. В моторной гамме ожидаются даунсайзинговые «жужжалки» объемом 900 и 1200 «кубиков». С наддувом, разумеется. Плюс дизель 1.5: в Европе двигатели на тяжелом топливе пока еще окончательно не истребили.
Nissan Juke выпускается в Великобритании с 2010 года. В последний кризис модель покинула наш рынок, но год назад вернулась на него.
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