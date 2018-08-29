В России появилась новая марка — «Хазар» из Азербайджана

На автосалоне ММАС состоялась российская премьера азербайджанской марки Khazar. Под этим брендом скрываются автомобили иранской фирмы Iran Khodro , собранные на Нефтчалинском автомобильном заводе.

Фактически, это собранный в Азербайджане и перебрендированный IKCO Dena образца 2011 года. В свою очередь, он разработан на базе Peugeot 405 тридцатилетней давности, который с 1992 года и по сей день собирают в Тегеране.

Под капотом — оригинальный иранский двигатель IKCO EF7, спроектированный на основе мотора Peugeot TU5. Атмосферник объемом 1,65 литра развивает 113 лошадиный сил при 6000 оборотах в минуту, максимальный крутящий момент — 155 Нм (доступен в диапазоне 3500-4500 оборотов в минуту). Коробка передач — только пятиступенчатая «механика». В Москву привезли два седана Khazar под индексами SD и LD — «стандартный» и «люксовый».

Нефтчалинский автомобильный завод — совместное предприятие, в котором 75 процентов принадлежат азербайджанскому ОАО «Азермаш», а остальные 25 процентов — Iran Khodro. Производство машин стартовало в минувшем июне. Проектная мощность завода составляет десять тысяч автомобилей в год. В 2018 году планируется производство 1500 автомобилей, а к 2020 году его хотят довести до 5000 машин.

Российские цены на автомобиль пока неизвестны — как и то, будет ли он вообще продаваться в РФ. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на «Хазар» пока не получено.

В Азербайджане стоимость автомобиля в базовой комплектации SD составляет 16 тысяч манатов, то есть 635 500 рублей по текущему курсу.

Автомобили Iran Khodro прежде уже продавались в России: с 2006 по 2009 год было продано 12 тысяч седанов Samand, также разработанных на базе Peugeot 405. Также с 2006 по 2012 год «Саманды» собирали на заводе «Юнисон» под Минском, но эти машины продавались исключительно в Белоруссии.