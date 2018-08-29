Lada Vesta Sport: Рожденная автоспортом

«А ведь ты прав, это было ровно двадцать лет назад!» — улыбается Алексей Васильев на мое замечание о том, что последний раз он участвовал в гонках за рулем Lada аккурат два десятилетия назад. Тогда команда «Миллер-Пилот» вывела на старт чемпионата России по кольцевым гонкам в классе «Туризм-1600» ВАЗ-21099 с развитым аэродинамическим обвесом. За год до этого Васильев стал чемпионом за рулем первой в стране «восьмерки» с обвесом, а для нового сезона конструктор Александр Антонов решил разработать машину с кузовом седан. В теории у него лучше аэродинамика и развесовка, но тогда машина получилась сырой, и титул Алексею отстоять не удалось.

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«Все, что мы делали тогда с машинами, все ноу-хау теперь воплощены в серийной технике. Впрыск топлива, 16-клапаная головка блока, короткая рейка», — продолжает Васильев. Конечно, за 20 лет АвтоВАЗ прошел колоссальный путь, и у «Весты» с «девяносто девятой» нет практически ничего общего, но связь с автоспортом по-прежнему сильна.

С трасс на дороги

«Подвеска стала гораздо лучше! — уже после первого сектора Михаил Грачев, действующий пилот «Лада Спорт Роснефть », отмечает изменения в машине относительно тех прототипов, на которых ему предстояло ездить. — Весной мы активно тестировали машину на сочинском автодроме с пилотами нашей команды. Это была «Веста Спорт» в кузове стандартной машины. По итогам тестов мы оставили свои рекомендации, и сейчас я вижу, что они учтены». Серый седан — первенец целой линейки заряженных машин на базе «Весты». Причем будущие новинки станут еще мощнее. «Отличное шасси! Ему бы хотя бы сил 200, а лучше 250», — комментирует Васильев.

Алексей Васильев

Чемпион России по кольцевым гонкам. Участник и призер гонок в категории GT, участник гонки «24 часа Ле-Мана»

«У нее отличная коробка передач, с приятными переключениями. Для трека я предпочел бы более короткую главную пару, но на дорогах общего пользования такой подбор передаточных чисел оправдан. Мне понравилась управляемость — очень сбалансированная. При торможении нет продольного крена — Vesta загружает колеса на обеих осях. Я бы с удовольствием учил на ней свою дочку азам управляемости»

Как тут не вспомнить, что мотор гоночной «Весты Суперпродакшн» выдает как раз 230-250 л.с. в зависимости от ограничительной шайбы. Под капотом дорожной «Весты Спорт» 145 л.с. и 187 Нм, снятых с модифицированного мотора 1,8 л, знакомого по другим версиям «Весты». Дополнительные 23 л.с. и 17 Нм удалось получить благодаря новым распредвалам с измененным профилем (увеличен подъем кулачков), повышенному давлению в топливной системе, иной прошивке и перенастроенной системе изменения фаз газораспределения.

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Над шасси поработали еще активнее. У «Весты Спорт» шире колея, меньше клиренс, другие амортизаторы и пружины, стабилизатор поперечной устойчивости, применены усиленные поворотные кулаки, ступицы от Renault Megane , более мощные тормоза, изменена кинематика рулевого управления.

Королева поворотов

В итоге на прямых спортивная «Веста» не впечатляет: 9,6 с до «сотни» — достойная динамика, но не фантастическая. У базового седана с 1,8 л и «механикой» — 10,2 с. Не слишком выросла и максимальная скорость — со 186 до 198 км/ч. Хуже того, коробка передач очень «длинная»: передаточные числа подобраны так, что едва ли не всю трассу ADM Raceway можно проехать на третьей передаче. Но как только «Лада» подлетает к первому повороту, все претензии отходят на второй план.

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Во-первых, она невероятно тормозит. Сбрасывать скорость можно буквально в последний момент, эффективность замедления очень высока. Единственная претензия — мягковатая педаль. С таким характером тормозов хочется сделать ее пожестче. Во-вторых, «Веста Спорт» неожиданно хорошо держится на дуге. Она охотно заныривает в вираж и очень долго не скользит передними колесами, а когда недостаточная поворачиваемость все же проявляется, достаточно слегка сбросить газ, чтобы баланс «Лады» вернулся к нейтральному.

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