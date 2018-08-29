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До России добрался обновленный Mitsubishi ASX
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До России добрался обновленный Mitsubishi ASX 

Motor.ru + ещё 9 14 часов назад
Фото: Motor.ru
Компания Mitsubishi представила в России обновленный кроссовер ASX, получивший пересмотренный список дополнительного оснащения. В начальных комплектация модели появилась аудиосистема и мультифункциональный руль, в старших — камера заднего вида, USB-порт и сенсорный дисплей. Цена на обновленный Mitsubishi ASX начинается от 1 159 000 рублей — на 30 тысяч рублей дороже дорестайлинговых машин.
Помимо перечисленных опций, кроссовер Mitsubishi ASX получил колесные диски нового дизайна, а в комплектации Intense с двухлитровым двигателем — климат-контроль. Машины в комплектации Instyle также будут оснащаться мультимедийной системой Mitsubishi Connect с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Цены на Mitsubishi ASX  Гамма двигателей модели останется без изменений: это бензиновые агрегаты семейства Mivec объемом 1,6 и 2,0 литра. Отдача моторов составляет 117 (154 Нм) и 150 сил (197 Нм) соответственно. Коробка — пятиступенчатая «механика» или вариатор.
Mitsubishi возобновила продажи ASX в России летом прошлого года. К нам поставляются машины, собранные в японском городе Окадзаки. Обновленный вариант кроссовера получил дизайн передней части кузова в стилистике Outlander, у модели появилась новая мультимедийная система и мягкая обивка боковой части центрального тоннеля в районе коленей водителя.
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