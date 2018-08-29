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Renault представила на ММАС-2018 седан Logan Stepway
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Renault представила на ММАС-2018 седан Logan Stepway 

Daily-Motor + ещё 11 14 часов назад
Фото: Daily-Motor
Renault представила на ММАС-2018 седан Logan Stepway Компания Renault представила на Московском международном автосалоне 2018 года вседорожную версию седана Logan с приставкой Stepway. Новинка отличается от обычной 4-дверки, продающейся на российском авторынке, пластиковой защитой, установленной вокруг кузова, а также увеличенным дорожным просветом, выросшим до 194 мм. Также вседорожный Logan получил видоизмененную решетку радиатора с хромированными накладками, модернизированный передний бампер, 16-дюймовые колеса и светодиодные ДХО C-образной формы.
В «топовой» версии Logan Stepway оборудован 1,6-литровым бензиновым мотором, выдающим 113 лошадиных сил мощности. Сочетается с ним бесступенчатый вариатор X-Tronic. Также для покупателей этой модели будет доступен 1,6-литровый бензиновый двигатель с отдачей в 82 и 102 лошадиные силы.
Производство Renault Logan Stepway ведется на мощностях завода в Тольятти. Продажи автомобиля стартуют в России осенью 2018 года. В качестве конкурента этой модели выступит отечественный седан Lada Vesta Cross.
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