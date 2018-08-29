Цвет как у «Мерса»: российский суперседан «Аурус» удивил новым обликом

Российская премьера модели Aurus Senat состоялась на Московском автосалоне.

Дизайн представительского седана давно перестал секретом, однако ранее в Сеть попадали снимки исключительно черных «Аурусов». На этот раз автомобиль предстал в новом темно-вишневом цвете.

Senat является одной из нескольких моделей, разработанных в рамках проекта «Кортеж». Как и другие автомобили семейства, седан базируется на Единой модульной платформе и комплектуется бензиновым мотором V8.

Глава Минпромторга Денис Мантуров , который представил новинку на Московском автосалоне, рассказал, что автомобилями Aurus уже заинтересовались Объединенные Арабские Эмираты, а всего заявок на автомобили этой модели насчитывается около сотни. Как ожидается, первые контракты на поставку будут подписаны в сентябре.

Что же касается таинственного внедорожника, который пока находится на стадии разработки, то он пойдет в серию в конце 2019 года либо в начале 2020 года. Всего же в будущем году планируется выпустить 120 автомобилей Aurus, более 50-ти из которых «придется на основного заказчика».