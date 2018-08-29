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Цвет как у «Мерса»: российский суперседан «Аурус» удивил новым обликом
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Цвет как у «Мерса»: российский суперседан «Аурус» удивил новым обликом 

Авторамблер 14 часов назад
Фото: Авторамблер
Российская премьера модели Aurus Senat состоялась на Московском автосалоне.
Дизайн представительского седана давно перестал секретом, однако ранее в Сеть попадали снимки исключительно черных «Аурусов». На этот раз автомобиль предстал в новом темно-вишневом цвете.
Senat является одной из нескольких моделей, разработанных в рамках проекта «Кортеж». Как и другие автомобили семейства, седан базируется на Единой модульной платформе и комплектуется бензиновым мотором V8.
Глава Минпромторга Денис Мантуров, который представил новинку на Московском автосалоне, рассказал, что автомобилями Aurus уже заинтересовались Объединенные Арабские Эмираты, а всего заявок на автомобили этой модели насчитывается около сотни. Как ожидается, первые контракты на поставку будут подписаны в сентябре.
Что же касается таинственного внедорожника, который пока находится на стадии разработки, то он пойдет в серию в конце 2019 года либо в начале 2020 года. Всего же в будущем году планируется выпустить 120 автомобилей Aurus, более 50-ти из которых «придется на основного заказчика».
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