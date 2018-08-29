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Lada Vesta Sport получит 1,8-литровый двигатель мощностью 142 л.с
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Lada Vesta Sport получит 1,8-литровый двигатель мощностью 142 л.с 

За рулем Кубань 14 часов назад
Фото: За рулем Кубань
АвтоВАЗ уже давно представил «заряженный» седан Lada Vesta Sport. И рассказал как о внешности, так и об интерьере новинки.
Неизвестной оставалась лишь одна деталь — мощность двигателя. И, как выяснили представители портала «За Рулём — Кубань», которые находятся на Московском международном автосалоне, отдача агрегата составит 142 лошадиных силы.
Lada Vesta Sport получит форсированный 1,8-литровый 16-елапанный мотор мощностью 142 л.с. Также у седана будут модернизированы системы впуска и выпуска.
Более подробно — в самое ближайшее время! Следите за новостями на портале.
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