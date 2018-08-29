Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic+ Coupe: Параллельные миры

От перемены мест слагаемых сумма не меняется — аксиома. Только не в трек-измерении! Четырехлитровый V8 с парой турбин в развале блока для мгновенной отдачи, 9-диапазонная АКП с блоком «мокрых» сцеплений вместо тормознутого гидротрансформатора, подвеска с трехкамерными пневмоэлементами и активными амортизаторами, умный задний самоблок, возможность выбора горячего режима Race силового агрегата/шасси и, наконец, 4Matic+, для заострения управляемости передающий в виражах весь момент на заднюю ось, — все это вроде бы напрямую перенесено на GLC 63 S Coupe с соплатформенной AMG-«ешки» с тем же буквенно-цифровым индексом. И вдруг…

Расширенные колесные арки и опционные кованые 21-дюймовые колесные диски добавляют атлетизма внешности GLC Coupe. А есть еще радиаторная решетка в AMG-стиле, передний и задний спойлер, диффузор, квартет патрубков выхлопной системы

Не в своей тарелке

«Уезжайте с пит-лейна! У вас горит правый передний тормозной суппорт», — слышим мы после трех боевых кругов. Сидящий за рулем Константин Терещенко вносит ясность: «Даже отключенная система стабилизации, использующая тормозные механизмы, процентов на 70 сохраняет работоспособность, не позволяя торможением довернуть машину в поворот и резко ускориться на выходе из него. Вот и результат». А Шульмейстер навязал столь экстремальный стиль вождения кроссоверу AMG, что тот уже через круг выбросил на ринг белое полотенце, перейдя в режим «доезда». «Скорее всего перегрев трансмиссии», — ставит диагноз Борис.

Профессиональ­ный автогонщик с 1998 года, автор лучшего для российских пилотов результата в гонке «24 часа Ле-Мана»

«У GLC 63 S Coupe звук двигателя круче, эмоциональнее, чем у Porsche Cayenne Turbo. Прекрасное переключение передач. Очень удобная посадка. Кроссовер AMG прекрасно выполняет то, о чем его просишь»

Один из извечных русских вопросов «кто виноват?» не остается без ответа. Обвинение предъявляется двум новым переменным. Нет, увеличение собственно веса на 15 кг vs седана E 63 S 4Matic+ ни при чем, но более короткие база и кормовой свес кроссовера, похоже, нарушили баланс развесовки по осям, а подъем центра тяжести за счет внедорожного (по европейским меркам) клиренса в 163 мм окончательно превратил GLC 63 S Coupe… в слоненка. Борис Шульмейстер поясняет свою мысль: «Кроссовер AMG немножко неуклюжий, немножко валкий, но и не без темперамента. У машины есть задатки живого, яркого, динамичного автомобиля, хотя все же это не пантера или рысь».

GLC 63 S Coupe — не пасынок в семействе AMG, но в нем у кроссовера своя особая роль

Ира Сидоркова

Призер этапов первенства Финляндии по картингу, финалист мировой и европейской серии WSK. Лидер сезона-2018 в РСКГ, класс «Национальный Юниор»

«GLC 63 S Coupe — очень удобный автомобиль для дальних поездок по трассе. Он быстр, комфортен, элегантен, но на треке ему непривычно. Большой автомобиль белого цвета напоминает полярного мишку. Он и грозный, способный показать свою мощь, и одновременно притягательный»

Понятно, почему GLC 63 S лишился безбашенного строго заднеприводного дрифт-режима, а система обеспечения превентивной безопасности кроссовера действует столь рьяно, что Ира Сидоркова почти растерялась, когда после не самого жесткого торможения ударно сработал преднатяжитель ремня безопасности. Итак, вся динамика исключительно на прямиках?

Полет нормальный!

Да, с тем, что у GLC 63 S Coupe все в порядке с мощностью, как и с поставленным звучанием битурбо-V8, согласны все наши эксперты. Еще бы! 3,8 секунды с места до «сотни»! Из одноклассников с кроссовером AMG вничью по разгонной динамике играет лишь официально не представленный в России Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio с двигателем в те же 510 сил. Так что очной дуэли «шваба» и «итальянца» — пока — не предвидится. Не узнать и точного аппетита GLC 63 S Coupe в гоночном режиме: измеритель расхода топлива кроссовера обучен считать лишь до 30 л/100 км. В любом случае это строго 98-й бензин. Если выжимать из «восьмерки» AMG все без остатка, то потребуется еще и спецмасло, почти удваивающее стоимость ТО1.

Взрывной характер двигателя не уничтожает концепцию фирменных комфорта и безопасности с опорой на хай-тековые системы. Приятный руль небольшого диаметра сразу настраивает на гоночный лад

Чемпион России по кольцевым гонкам. Участник и призер гонок в категории GT, участник гонки «24 часа Ле-Мана»

«Самое спортивное в GLC 63 S Coupe — ощущение перераспределения массы и полный контроль за ситуацией. Тормозом загружаешь переднюю ось, и автомобиль с легким креном врулился в поворот. Нажал на газ — получил большую мощность, которая помогла тебе выехать из этого поворота. На самой дуге, что бы ни происходило, подвеска позволяет чувствовать все нюансы зацепа того или иного колеса»

Но, может, иногда чуть сбавить обороты с поправкой на природу кроссовера? Хотите верьте, хотите нет, но этот немудрящий прием мигом перенесет вас в иное измерение! «Не чувствуешь, что у машины высокий центр тяжести. Раньше это удавалось лишь Porsche, — делится впечатлениями Роман Русинов. — GLC 63 S Coupe не просто по-мерседесовски плывет, а рулится, как гоночный автомобиль. Если открыть газ на выходе из виража, то корму снесет. Класс! А самое главное — быстрая дуга, где у машины очень хороший баланс». Вот и Алексей Васильев туда же: «Управляемость для кроссовера просто шикарная! Очень понравился эффект, когда автомобиль соскакивает с поребрика на вывернутых колесах и после приземления сам распрямляет их. Я под газ уже имею распрямившуюся машину, готовую к ускорению».

Константин Терещенко

Чемпион «Формулы-Россия — 2012», испанской «Формулы-3 — 2015». С 2014 года выступает в Euroformula Open. В 2018 году принял участие в серии ELMS

«Внешне и внутри автомобиль выглядит круто, но он не для фанатов гонок по треку. Хотя в городе GLC 63 S Coupe будет хорош»

А после возвращения на пит-лейн Алексей признается: «Сюрпризом для меня стало то, что GLC Coupe 63 S Coupe с абсолютно женским имиджем дает полное мужское ощущение кайфа. Если кроссовер покрасить в черный цвет, то купил бы себе, чтобы получать удовольствие и в трек-день, и при поездке на дачу». Комментарии излишни.