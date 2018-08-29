Audi RS 7 Sportback Performance: Ужаленная рысь

Если коротко, то версия Performance на 45 сил мощнее прежней RS 7 и на 0,2 с быстрее добегает до «сотни». А вторую «сотню» разменивает почти на полторы секунды резвее — через 12,1 с. Собственно, то же самое можно сказать и про универсал — с RS6 Avant немцы проделали точно такую же операцию. Модный лифтбек чуть ниже грузопассажирского « Ауди », легче, его шины немного уже (275 против 285 мм), а форма кузова более эффективна с аэродинамической точки зрения. А потому ужаленный «перфомансом» RS 7 в среднем расходует на сто граммов бензина меньше «шестерки». Но кто, скажите, будет помнить об этих миллилитрах при таком ценнике? И кто вспомнит об отключении на небольших нагрузках половины цилиндров?

Динамик? Плюс! Только не члены нашего жюри! «Очень много мотора, — удовлетворенно замечает Борис Шульмейстер , заканчивая первый круг по автодрому. — А еще очень хорошо в ручном режиме работает коробка — четко, очень информативно, переключения быстрые, своевременные. И в отличие от многих современных машин автоматика мне не мешает. Часто при переключении в ручном режиме, когда мотор подходит к отсечке, коробка сама повышает передачу или, наоборот, понижает, когда продавливаешь педаль до кик-дауна. Здесь такого нет, RS7 переключается только тогда, когда ты сам принимаешь решение».

Борис Шульмейстер: «Очень прикольная машина. Если абстрагироваться от цены, я бы, наверное, такой автомобиль захотел иметь в своем гараже»

Кстати, над настройками стандартного 8-диапазонного tiptronic в Ингольштадте поколдовали изрядно. Кроме того, управлять им теперь можно аж четырьмя разными способами: выбирая обычный D или спортивный S из автоматических режимов, перебирать передачи вручную селектором или отщелкивать их подрулевыми лепестками. А проекционный дисплей на ветровом стекле или индикатор на экране информационной системы (как пожелаете) подскажет предельно допустимую частоту вращения коленвала.

Чемпион «Формулы-Россия — 2012», испанской «Формулы-3 — 2015». С 2014 года выступает в Euroformula Open. В 2018 году принял участие в серии ELMS

«RS6 показался более спортивным — в «семерке» меньше звука, больше комфорта. Честно говоря, я ощутил кардинальную разницу между ними. У лифтбека тоже полный привод и, соответственно, недостаточная поворачиваемость. Но в RS7 намного меньше информации идет на руль, меньше спорта, он как-то мягче. И кресло очень широкое — для широкоплечих людей, не для меня»

Но если поумневший «автомат» положен всем RS7 Sportback performance, то максималка в 305 км/ч, спортивный задний межколесный дифференциал, керамические тормозные диски и заниженная на 20 мм пружинная (вместо пневматики) подвеска с адаптивными амортизаторами и системой подавления кренов Dynamic Ride Control достанется только тем, кто закажет пакет Dynamic Plus. Переменное отношение Помимо матричных фар, прелести которых в заездах по асфальтовому кольцу в Мячково заметить было сложно, в «плюсовый» пакет входит еще и усилитель руля с переменным отношением. И вот о нем мнения разделились. «Несмотря на внушительные габариты и соответствующий вес, машина очень хорошо управляется, — похвалил „Ауди“ Шульмейстер. — Я не чувствую размеров этого автомобиля. RS 7 легко следует моим указаниям. У него достаточно острый руль, он идеально держит траекторию».

Алексей Васильев : «Движение руля сразу же направляет машину в поворот, чего обычно с автомобилями 4х4 не происходит»

А вот Константин Терещенко недовольно морщился: «На торможении он гуляет, руль становится каким-то свободным, и я не могу выправлять траекторию, как хочу. Думаю, проблема в усилителе с переменным отношением, которое меняется неожиданно, а в результате я могу корректировать его только большим движением руля. На высокой скорости такого быть не должно».

Некоторую нестабильность RS 7 на торможении отметили почти все наши эксперты. Впрочем, добавляя каждый раз, что для большого вместительного семейного лифтбека гоночный трек — не самая органичная среда обитания. «Задняя ось немного двигается, приходится держать ее рулем, — пожав плечами, ответил Михаил Грачев. — Ну, в таких экстремальных условиях это не мудрено, на обычных дорогах вряд ли кто-то пользуется такими торможениями».

Михаил Грачев

Пилот команды « Лада Спорт Роснефть ». Двукратный чемпион России по кроссу, чемпион РСКГ 2014 года в классе «Туринг». Победитель этапов серии TCR International Series

«Все работает отлично, разгон хороший. Если нажимаешь на газ на длинной дуге, автомобиль вытаскивает наружу. Хорошая семейная машина. Универсал, конечно, более практичен — ниспадающая крыша и объем багажника крадет, и задним пассажирам прическу полирует»

В погоне за идеалом В остальном же претензий практически не было. Ужаленный «Перфомансом» RS 7 производил впечатление едва ли не идеального авто. Большой, удобный, семейный, он умеет быть не только послушным, но даже экономичным, отключая ненужные в данный момент цилиндры. А если хозяину заблагорассудится, «Спортбек» заткнет за пояс едва ли не любого из соперников — настолько отзывчива педаль газа, настолько стремительно срывается с места двухтонная машина. При стольких достоинствах даже цена не казалась бы перебором, если бы этот «Ауди» выглядел так же сногсшибательно, как он умеет ехать. Но заплатить такие деньжищи за городской семейный хэтчбек…