Lexus LC500: Волк с Уолл-стрит

Большое и роскошное купе нынче превратилось в вымирающий вид. Подобных машин нет ни у « Ауди », ни у « Ягуара », ни у « Инфинити » с «Акурой», ни у « Кадиллака » с « Линкольном », ни у «Альфа-Ромео». А ведь когда-то любая уважающая себя премиум-марка просто обязана была иметь в производственной программе внушительного вида роскошное купе с мощным мотором. В 1970-е подобные машины предлагали даже массовые бренды, а в 80-е купе категории personal luxury были настоящей мечтой яппи — нового класса молодых и богатых американцев. Удачливые брокеры с Уолл-стрит и пионеры IT-индустрии из Кремниевой долины большим седанам предпочитали купе уровня BMW M6 или Porsche 928

Единство и борьба Вот почему можно утверждать, что Lexus LC500 — это чистой воды ретро-футуризм. Японцы набрались храбрости и сделали машину, не оглядываясь, похоже, вообще ни на кого. Сейчас в моде универсальный дизайн? Мы сделаем подчеркнуто японскую машину! Ориентируясь на резко «позеленевших» законодателей, инженеры соревнуются в даунсайзинге и числе турбин? Мы поставим безнаддувный V8 в пять литров объемом! В дизайне интерьера в тренде минимализм и хай-тек? Мы сделаем максимально роскошный и вычурный салон! Раньше гнуть свою линию настолько твердо могли себе позволить только американцы да итальянцы.

Алексей Васильев : «Управляется хорошо — на кренах. Сначала кренится, потом цепляется и поворачивает»

А в результате внешность LC500 вызывает противоречивые чувства: его или любят, или ненавидят. Но в любом случае от японского купе просто невозможно оторвать взгляд, его кузов хочется рассматривать, прослеживая путь каждой линии, его интерьер хочется осязать, исследовать на ощупь, наслаждаясь высочайшим качеством и прецизионной подгонкой материалов. Браво!

Ира Сидоркова

Призер этапов первенства Финляндии по картингу, финалист мировой и европейской серии WSK. Лидер сезона-2018 в РСКГ, класс «Национальный Юниор»

«Я не ожидала! Когда садишься в Lexus, то понимаешь, что это роскошное и, соответственно, тяжелое авто. При этом он очень активный автомобиль: динамичный разгон, лучшие тормоза — машина останавливается так, как надо!»

Премьер Большого театра С первого нажатия на педаль газа становится ясно, что LC500 — не просто красивое и роскошное купе. Звук не опошленной визгом турбин V-образной «восьмерки» претендует на звание лучшего на «Спорткаре 2018 года». Во всяком случае, соперничать с голосом большого «Лексуса» могут лишь другие V8 — компрессорный мотор Jaguar да битурбодвигатель Mercedes-AMG. Любопытно, что точно такая же пятилитровая V-образная «восьмерка» стоит под капотом Lexus RC-F, но у младшего купе отчего-то звук ее истеричнее и грубее. Впрочем, у RC-F акустикой выхлопа заведует электроника. Может, в этом все дело?

Борис Шульмейстер : «Звук двигателя при переключениях даже слишком громкий и резкий »

Отдельная история — звуковое сопровож-дение переключений 10-ступенчатого «автомата» Aisin. LC500 рявкает подобно гоночному купе, подготовленному для заездов на выносливость. Любопытно, что у младшего из «Лексусов» коробка другая — тоже «Айзин», но менее навороченный, 8-диапазонный.

Салон «Лексуса» — настоящее буйство форм и фактур. Итальянская роскошь в нем сочетается с чисто японским качеством исполнения. На взгляд многих, это лучший интерьер «Спорткара 2018 года»

Впрочем, в долгой истории премии «Спорткар года» было немало машин, которые замечательно выглядели, прекрасно звучали и весьма посредственно вели себя на гоночной трассе. Достаточно вспомнить Jaguar XK Maserati GranTurismo , TVR Tuscan — громкие имена и блеклые выступления. Тем приятнее оказалось впечатление от поведения LC500.

Крупное купе с расположенным спереди большим, тяжелым мотором и роскошным салоном в теории должно страдать от недостаточной поворачиваемости, отчаянно крениться и ехать мимо поворотов. Но Lexus и не думает! В своей тарелке На трассе ADM Raceway, что в подмосковном Мячково, для хорошего времени круга всегда нужно было уметь правильно прыгать по поребрикам. После реконструкции трасса стала гораздо быстрее, а поребрики — ниже и мягче, но навык все еще важен. И Lexus LC500 с его потрясающей плавностью хода и достаточно энергоемкой подвеской справляется c этим на ура.

Александр Кобенко : «Наконец-то Lexus сделал автомобиль, которым хочется управлять, а не только любоваться »

Удивительно, но, несмотря на массу без малого в две тонны, Lexus удивительно споро реагирует на все действия рулем и сохраняет отличный баланс в повороте. Машина не раскачивается после проезда поребриков, не клюет носом на торможениях и не задирает его на разгонах. Благодаря этому колеса всегда сохраняют неплохой зацеп.

Профессиональ­ный автогонщик с 1998 года, автор лучшего для российских пилотов результата в гонке «24 часа Ле-Мана»

«Не автомобиль, а космический корабль. Очень хороший мотор, потрясающая коробка передач — несмотря на то что это «автомат», переключается мгновенно. Нереальный звук от переключений. Просто вау! С точки зрения эмоций ставлю ему десять из десяти»

Тормоза и вовсе заслуживают самых восторженных эпитетов. И не моих, а членов жюри. В восторге от того, как LC500 замедляется, и юная Сидоркова, и многоопытные Русинов с Васильевым.

Единственная причина слегка поворчать — двигатель. Пусть голос у безнаддувной «восьмерки» и оперный, но тяги могло бы быть и побольше. В эпоху турбодвигателей с их плато крутящего момента и ураганом мощности — 477 л.с. и 540 Нм воображения не поражают. Конечно, 270 км/ч максимальной скорости и 4,7 с разгона до 100 км/ч — все еще очень быстро, но немецкие конкуренты уже вовсю выходят из 4 секунд и касаются планки в 300 км/ч. С другой стороны, атмосферный мотор пусть и не вывозит из поворотов с остервенением турбо-агрегатов, зато дает ни с чем не сравнимую линейную отдачу. Это шасси легко переварило бы и 600 л.с., но тогда разрушился бы цельный ретро-футуристический образ LC500. Сейчас же, глядя на купе, понимаешь: так уже никто, кроме Lexus, не делает. Настоящая современная классика!