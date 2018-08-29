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Рестайлинговый Kia Sportage представлен в России
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Рестайлинговый Kia Sportage представлен в России 

Автовести 13 часов назад
Фото: Автовести
Главным новшеством, которое принесет рестайлинг популярному кроссоверу, стал бензиновый «атмосферник» с непосредственным впрыском объемом 2,4 л, развивающий 184 л.с. Этот мотор известен по американской модификации кроссовера.
Комплектовать новый мотор будут автоматической коробкой и системой полного привода.
К слову, автомат у кроссовера тоже будет новый — восьмидиапазонный. Ранее его анонсировали для российской версии вседорожника Hyundai Tucson, а сейчас коробка досталась и техническому родственнику. Новую АКПП получат только самые дорогие исполнения Sportage — с двухлитровым дизельным мотором, прочие же будут довольствоваться хорошо известным шестиступенчатым агрегатом.
Базовой же версией вседорожника останется та же самая, что и сейчас — с двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 150 л.с., механической КПП и приводом на переднюю ось.
В ходе обновления Kia Sportage получил заметно переработанный передний бампер, модернизированную оптику, новые колесные диски и расширенный список оборудования. Несколько изменился и интерьер: в нем появились, к примеру, новое рулевое колесо и иной экран мультимедийной системы.
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