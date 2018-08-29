Рестайлинговый Kia Sportage представлен в России

Главным новшеством, которое принесет рестайлинг популярному кроссоверу, стал бензиновый «атмосферник» с непосредственным впрыском объемом 2,4 л, развивающий 184 л.с. Этот мотор известен по американской модификации кроссовера.

Комплектовать новый мотор будут автоматической коробкой и системой полного привода.

К слову, автомат у кроссовера тоже будет новый — восьмидиапазонный. Ранее его анонсировали для российской версии вседорожника Hyundai Tucson, а сейчас коробка досталась и техническому родственнику. Новую АКПП получат только самые дорогие исполнения Sportage — с двухлитровым дизельным мотором, прочие же будут довольствоваться хорошо известным шестиступенчатым агрегатом.

Базовой же версией вседорожника останется та же самая, что и сейчас — с двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 150 л.с., механической КПП и приводом на переднюю ось.