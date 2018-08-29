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«АвтоВАЗ» назвал дату начала выпуска нового поколения Lada 4x4
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«АвтоВАЗ» назвал дату начала выпуска нового поколения Lada 4x4 

Rambler News Service 29 августа 2018
«АвтоВАЗ» показал концепт второго поколения внедорожника Lada 4x4 Vision на Московском международном автосалоне, передает корреспондент RNS. Модель появится в продаже не ранее 2022 года.
«Новое поколение Lada 4x4 появится в продаже не ранее 2022 года», — сообщил журналистам глава «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис в кулуарах форума.
Официальный представитель «АвтоВАЗа» уточнил позднее, что модель будет выпускаться в 2022 году.
Презентацию концепта Lada 4x4 Vision провел директор по дизайну Lada Стив Маттин.
«Надеюсь, что Vision может вдохновить создателей нового поколения Lada 4x4», — сказал он RNS, отвечая на вопрос о схожести серийной Lada 4x4 второго поколения с концептом.
Он отметил, что Lada 4x4 Vision сохранила черты Lada 4x4 первого поколения, но и получила элементы нового X-дизайна Lada.
Глава Минпромторга Денис Мантуров, который также участвовал в презентации Lada отметил, что «новая Lada 4x4 будет ездить по дорогам России через несколько лет».
«Очень важно иметь некие связующие элементы, которые роднят машину с автомобилем прошлого поколения. Сегодня яркий имидж у Lada 4x4. Есть некие запоминающиеся специфические элементы. Естественно, в будущем 4x4 стараемся сделать так, чтобы эти яркие элементы, известные сегодня, будут узнаваемы в новой модели», — говорил ранее RNS Маттин.
Он отмечал, что Lada 4x4 в будущем останется очень важный автомобилем для бренда, каким является сегодня.
Автозавод собирает Lada 4x4 (ранее модель называлась Lada Niva) с 1977 года. Продажи Lada 4x4 в 2017 году выросли на 6,7%, до 29 тыс. штук.
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