«АвтоВАЗ» назвал дату начала выпуска нового поколения Lada 4x4

«АвтоВАЗ» показал концепт второго поколения внедорожника Lada 4x4 Vision на Московском международном автосалоне, передает корреспондент RNS. Модель появится в продаже не ранее 2022 года.

«Новое поколение Lada 4x4 появится в продаже не ранее 2022 года», — сообщил журналистам глава «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис в кулуарах форума.

Официальный представитель «АвтоВАЗа» уточнил позднее, что модель будет выпускаться в 2022 году.

Презентацию концепта Lada 4x4 Vision провел директор по дизайну Lada Стив Маттин

«Надеюсь, что Vision может вдохновить создателей нового поколения Lada 4x4», — сказал он RNS, отвечая на вопрос о схожести серийной Lada 4x4 второго поколения с концептом.

Он отметил, что Lada 4x4 Vision сохранила черты Lada 4x4 первого поколения, но и получила элементы нового X-дизайна Lada.

Глава Минпромторга Денис Мантуров , который также участвовал в презентации Lada отметил, что «новая Lada 4x4 будет ездить по дорогам России через несколько лет».

«Очень важно иметь некие связующие элементы, которые роднят машину с автомобилем прошлого поколения. Сегодня яркий имидж у Lada 4x4. Есть некие запоминающиеся специфические элементы. Естественно, в будущем 4x4 стараемся сделать так, чтобы эти яркие элементы, известные сегодня, будут узнаваемы в новой модели», — говорил ранее RNS Маттин.

Он отмечал, что Lada 4x4 в будущем останется очень важный автомобилем для бренда, каким является сегодня.

Автозавод собирает Lada 4x4 (ранее модель называлась Lada Niva) с 1977 года. Продажи Lada 4x4 в 2017 году выросли на 6,7%, до 29 тыс. штук.