Мотор BMW M5 F90 выдаёт больше мощности, чем заявляет автопроизводитель

Портал Карельские Вести не единожды публиковал новости о том, что тот или иной автомобиль показывает иные характеристики, чем заявляет завод-производитель. Такая же история наблюдается и с новым седаном BMW M5 в кузове F90.

Характеристики стокового седана проверили специалисты из тюнинг-ателье Evolve Automotive. Вскоре они представят пакет доработок для M5, но, как это всегда делается перед буст-апом и доработками навесного оборудования, баварский автомобиль был протестирован на стенде, в ходе чего были сняты технические показатели двигателя.

Под капотом у BMW M5 F90 установлена битурбированная «восьмёрка» S63B44T4 объёмом 4,4 литра, мощность которой составляет 600 лошадиных сил, крутящий момент достигает 750 Нм. После проведения дино-теста выяснилось, что реально немецкий мотор выдает 631 лошадиную силу при 5 750 оборотах в минуту, а крутящий момент достигает 745 Нм в диапазоне от 2 000 до 5 750 оборотов в минуту, пиковый крутящий момент достигает 813 Нм. Работает мотор с восьмискоростным «автоматом» ZF, который передают всю мощность мотора на полный привод.

Впрочем, есть одно «но». Специалисты Evolve Automotive протестировали автомобиль в полноприводном режиме, хотя, как известно, у BMW M5 F90 есть возможность переключить трансмиссию в заднеприводный режим. Вполне возможно, что в этом случае мотор будет выдавать больше мощности, хотя нельзя исключать и обратный вариант — ограничение не только по мощности и крутящему моменту.

В России BMW M5 Competition с 625-сильным мотором продаётся по цене от 7 660 000 рублей.

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По материалам: www.kolesa.ru