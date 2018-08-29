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LADA XRAY Cross получит дорожный просвет в 215 мм
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LADA XRAY Cross получит дорожный просвет в 215 мм 

Car.ru + ещё 5 12 часов назад
Фото: Car.ru
Первый день ММАС-2018 отечественная компания АВТОВАЗ презентовал публике свою новинку — LADA XRAY Cross с завышенным клиренсом.
Теперь дорожный просвет кросс-версии XRay достигает 215 мм и это на 20 мм выше, чем в предыдущей модификации «паркетника».
Инженеры российского автогиганта не только «подняли» LADA XRay Cross, но и несколько раздвинули габариты кроссовера и теперь ширина модели составляет 1810 мм при 4171-миллиметровой длине и 1645-миллиметровой высоте. Колея колес в задней части достигает 1546 мм, а передней — 1503 мм. Колеса обуты в 17-дюймовую резину 215/50.
В экстерьере автовазовского Cross добавился обвес из пластика и рейлинги, которыми не может похвастаться предыдущая версия.
Под капотом разнообразия ожидать не приходится, так как производитель предусмотрел для LADA XRAY Cross только 1,8-литровый агрегат силой в 122 «лошадки» в паре с 5-скоростным «роботом» или «механикой».
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