Lada XRay обзавелась селектором внедорожных режимов

Компания «АвтоВАЗ» расширила семейство моделей Lada XRay и представила версию Cross, выполненную в стилистике одноименного концепт-кара, дебютировавшего в 2016 году. Новинка получила оригинальный передний бампер, защитные пластиковые накладки на колесные арки, 17-дюймовые колесные диски и селектор выбора режимов движения.

От обычного XRay версия Cross отличается увеличенным до 215 миллиметров дорожным просветом, рейлингами на крыше и антенной-плавником. Помимо этого, у модели поменялось оснащение и организация внутрисалонного пространства: появились передние кресла с новым каркасом, а общая длина салона увеличилась на 25 миллиметров.

Lada XRay Cross стала первой моделью семейства, на которой руль можно регулировать по высоте и вылету. Также для кроссовера доступна система выбора режимов движения Lada Ride Select с пятью алгоритмами работы системы стабилизации и антипробуксовочной системы.

Первый из них — базовый, в котором включена вся вспомогательная электроника. В спортивном повышена чувствительность акселератора, а электроника дает возможность пробуксовки при старте. Также есть режимs для движения по снегу или грязи (допускается пробуксовка и проскальзывание колес для большей эффективности торможения) и для движения по песку (электроника дает еще чуть больше свободы, чем в режиме «снег»). В режиме ESC Off все системы отключены. Система стабилизации автоматические включится при достижении 54 километров в час.

В список оснащения кроссовера вошли светодиодные дневные ходовые огни, подушки безопасности водителя и пассажира, усилитель экстренного торможения, а также система распределения тормозных усилий.

Lada XRay Cross оснащается двигателем объемом 1,8 литра, отдача которого составляет 122 лошадиные силы и 170 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой передач. С места до 100 километров в час кроссовер разгоняется за 10,6 секунды (12,6 для машин с «роботом»), максимальная скорость — 180 километров в час (для версии с AMT — 176 километров в час).

Цены на модель пока не объявлены. Обычный XRay стоит от 629,9 тысячи рублей.