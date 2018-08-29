Audi презентовала концепт электрического суперкара PB18 e-tron

Тизер нового концепт-кара Audi показала еще в конце прошлого месяца, а позже — в Пеббл-бич — полноценно представила новинку. Концептуальный электрокар представляет собой переосмысленный лемановский спортпрототип R18 e-tron.

PB18 e-tron оснащен подвижным карбоновым монококом: водитель может привычным образом сесть в машину с левой стороны, а затем его сиденье, приборная панель, рулевое колесо и педали (все это объединено в единый блок) автоматически переместятся в центральную позицию. Центральное расположение кокпита предназначено для использования машины на треке; при этом для повседневного использования рядом с сиденьем водителя можно установить и пассажирское сиденье.

Габариты PB18 e-tron следующие: длина концепт-кара составляет 4,53 метра, ширина — два метра, высота — 1,15 метра, а размер колесной базы равен 2,7 метра; весит автомобиль 1 550 килограммов. Концепт оснащен тремя электродвигателями — одним спереди и двумя сзади: в целом силовая установка выдает 500 киловатт (680 лошадиных сил) и 830 Нм крутящего момента; пиковая мощность на короткое время может достигать 570 киловатт (775 л.с.). Первую «сотню» концептуальный электросуперкар может набирать примерно за две секунды. PB18 e-tron оснащен батарейным блоком емкостью 95 киловатт-часов и, как утверждается, имеет запас хода около 500 километров (по ездовому циклу WLTP).

Пойдет ли PB18 e-tron в серию, не сообщается. Первым же серийным электромобилем Audi станет кроссовер e-tron, дебют которого состоится в сентябре текущего года.