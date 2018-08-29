«Внедорожный» Renault Logan готов выйти против Lada Vesta Cross

Теперь приставку Stepway носит не только «приподнятый» хэтч Sandero, но и его родной брат Logan.

Публичный показ новой модификации бюджетной «четырехдверки» Renault состоялся сегодня на Московском автосалоне. Как и положено «кроссоверу», Logan Stepway получил пластиковый неокрашенный обвес по периметру кузова, а дорожный просвет модели был увеличен до 195 мм (у стандартного седана этот показатель равен 155 мм под нагрузкой и 172 мм без нее). Кстати, кросс-версией Логан обзавелся после рестайлинга: у модели слегка изменился дизайн экстерьера, была расширена палитра цветов кузова, добавлено новое оборудование.

Как и обычный седан, «внедорожный» Logan предложат с прежним бензиновым мотором 1.6 мощностью 82, 102 или 113 л.с. Самые слабая и мощная версии сочетаются с 5МКП, 102-сильный вариант работает в паре с 4АКП. Также у Renault Logan Stepway есть особая модификация City — такой «кроссовер» оснащен 113-сильным двигателем и вариатором X-Tronic.

На российский рынок «внедорожный» седан Renault выйдет этой осенью, цены пока не объявлены. Конкурент у новинки один — «четырехдверка» Lada Vesta Cross (дорожный просвет — 203 мм). «Кроссоверная» модель российской марки сегодня стоит от 763 900 рублей, Логан же наверняка окажется чуть дешевле. Стандартный седан Renault уже доступен покурателям, цена рестайлингового «просто» Logan — от 544 000 до 802 990 рублей.

На ММАС компания Renault еще представила обновленный хэтч Sandero Stepway (все то же самое, что и у Logan Stepway, кроме только в пятидверном кузове), «внедорожный» каблучок Dokker Stepway и купеобразный кроссовер Arkana. «Приподнятый» Сандеро тоже доберется до российских дилеров осенью 2018-го, а две последние модели выйдут на наш рынок в следующем году.

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По материалам: www.kolesa.ru