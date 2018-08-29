Русский «Кортеж»: на ММАС-2018 показали лимузин для президента

Несколько часов назад в Москве в «Крокус Экспо» открылся очередной Московский Международный автомобильный салон («ММАС'2018»). «Ридус» готов ознакомить своих читателей с главными премьерами и новинками выставки.

Кортеж

Самой ожидаемой премьерой ММАС'2018 стали представительские автомобили на платформе «Кортеж» нового российского бренда Aurus. Прежде всего, это лимузин для первого лица страны.

Несмотря на то, что автомобиль этого семейства уже несколько месяцев возит главу государства, премьера «Кортежа» была назначена именно на день открытия Московского автосалона. На выставке представлен седан «Сенат».

«Я не могу рассказать вам обо всем детально, а то не будет сюрприза», — говорил накануне открытия «ММАС'2018» исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Ян Птачек.

«Сюрпризами» стал концепт внедорожника Lada 4×4 Vision, призванного стать наследником легендарной «Нивы». Представлять машину вышел лично главный дизайнер бренда Стив Маттин

Так же АвтоВАЗом был представлен рестайлинговый седан Granta FL в новой X-стилистике. Надо признать, рестайлинг пошел Гранте на пользу, заметно оживив ее унылую «физиономию».

Так же на выставке состоялась официальная премьера LADA Vesta Sport — флагмана семейства одной из наиболее популярных моделей на российском рынке. Новая LADA Vesta Sport унаследовала облик концепт-кара Vesta Sport Concept, впервые показанного на ММАС в 2016 году.

Самую настоящую новинку представила группа Renault. Это первое тизерное изображение совершенно новой глобальной модели — кроссовера C-сегмента Arkana. По мнению своих создателей, благодаря уникальным для своего класса решениям в области дизайна и инноваций, новинка займет особое место в продуктовой линейке компании. Ожидается, что этот кроссовер станет настоящим прорывом для российского рынка SUV, усилив лидерство Renault Россия в этом перспективном, быстрорастущем сегменте.

Примечательно, что компания Renault выбрала для старта новой модели, которая будет продаваться на всех стратегически важных рынках, именно Россию. Также она станет и первой страной, где начнутся производство и продажи новой глобальной модели Renault. Новый кроссовер будет поставлен на конвейер Московского завода Renault, который был выбран первой индустриальной площадкой, благодаря высоким стандартам качества и производственных процессов.

В стремлении укрепить имидж Renault в России как SUV — бренда № 1 компания открывает новую главу в истории своего модельного ряда и представляет Stepway серию — семейство автомобилей с внедорожным характером.

Это обновленный переднеприводный кроссовер Sandero Stepway.

И новый кросс-седан Logan Stepway.

KIA Motors Rus Главным дебютантом KIA на автосалоне стал хэтчбек Ceed третьего поколения, созданный на новой платформе. Новинка претендует на лидерство в своем классе по уровню оснащения и наличию инновационных высокотехнологичных систем. В этот же день — 29 августа стартуют официальные продажи KIA Ceed в России.

Также на «ММАС'2018» будет представлен новый Ceed Sports wagon с кузовом универсал.

Еще одной громкой премьерой «ММАС'2018» стало третье поколение седана KIA Cerato , продажи которого в России начнутся в октябре 2018 года.

Глобальная модель будет представлена на российском рынке с двумя вариантами бензиновых двигателей: 1.6 л (128 л. с.) и 2.0 л (150 л. с.). 1,6-литровая версия может быть оснащена как 6 ступенчатой механической, так и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Двухлитровый двигатель будет доступен только с АКПП. Четвертым дебютантом станет обновленная версия самой популярной в мире модели KIA— кроссовера Sportage.

Линейка силовых агрегатов расширяется за счет включения нового бензинового двигателя 2,4 GDIмощностью 184 л. с. Впервые для Sportage, предлагается 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия (только с дизельным двигателем 2.0 CRDi).

На данный момент мы лишь бегло прошлись по основным новинкам «ММАС'2018». На этом наш рассказ о Московском автосалоне не заканчивается. Более подробный материал о выставке и наиболее интересных экспонатах с подробным фотоотчетом выйдет на «Ридусе» в ближайшее время.