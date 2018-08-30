Китайская компания GAC открыла представительство в России

Китайские автомобильные производители продолжают «наступление» на Россию.

Вот и концерн GAC Motor на ММАС-2018, который открылся вчера, объявил о начале работ представительства в нашей стране.

Производитель из КНР уже нашёл первых дилеров в нашей столицы, а в регионах дилеры отыщутся чуть позднее.

На Московском автосалоне GAC на стенде показал 8 автомобилей, включая внедорожники, седаны, электромобиль и даже минивэн. А уже совсем скоро наши автолюбители могут приобрести 7-местный кроссовер GS и паркетник GS4.

Компания обещает каждый год выводить на рынок Российской Федерации 1-2 новых автомобиля. Также отмечается, что GAC хочет сделать ставку на линейку SUV, а плюс к этому, начать привозить в РФ пикапы.

Сотрудники GAC Motor сообщили, что в ближайшие годы они планируют продать у нас в стране не менее 50 тыс. авто. Китайцы не скрывают, что всерьёз рассматривают российских автолюбителей, как своих потенциальных клиентов.