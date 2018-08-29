Китайское чудо. Электрический внедорожник GAC GE3 на ММАС-2018

Запас хода на электротяге у этого внедорожника составляет 310 километров, а время зарядки 80% батареи — всего 30 минут. Пожалуй, самый интересный автомобиль китайского производства на Московском международном автосалоне показала компания GAC.

Впервые GAC GE3 в качестве прототипа был показан на автосалоне в Детройте, что говорит о неподдельном интересе и большом желании компании из Поднебесной «зайти» на американский рынок. В США данная модель будет продаваться уже в 2019 году. Но о стоимости новинки пока можно только догадываться, учитывая тот факт, что на внутреннем рынке GAC Trumpchi GE3 обходится в 22 200 — 25 600 долларов.

Что касается России, то представители компании GAC пока не назвали конкретных планов начала продаж полностью электрического кроссовера, однако появление автомобиля в Москве на автосалоне явно неслучайно. Возможно, китайцы в своем «фирменном» стиле прощупывают возможности нашего рынка перед принятием какого-либо решения.

Электромобили — одно из ключевых направлений GAC. К 2020 году китайский производитель намерен произвести 1 млн автомобилей, среди которых 20% будут приходиться именно на электрические транспортные средства, включая гибридные версии машин. В ближайших планах GAC — создание новых электромобилей с запасом хода 400-500 километров, что позволит без проблем путешествовать на дальние расстояния.