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Китайское чудо. Электрический внедорожник GAC GE3 на ММАС-2018
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Китайское чудо. Электрический внедорожник GAC GE3 на ММАС-2018 

Car.ru + ещё 1 12 часов назад
Фото: Car.ru
Запас хода на электротяге у этого внедорожника составляет 310 километров, а время зарядки 80% батареи — всего 30 минут. Пожалуй, самый интересный автомобиль китайского производства на Московском международном автосалоне показала компания GAC.
Впервые GAC GE3 в качестве прототипа был показан на автосалоне в Детройте, что говорит о неподдельном интересе и большом желании компании из Поднебесной «зайти» на американский рынок. В США данная модель будет продаваться уже в 2019 году. Но о стоимости новинки пока можно только догадываться, учитывая тот факт, что на внутреннем рынке GAC Trumpchi GE3 обходится в 22 200 — 25 600 долларов.
Что касается России, то представители компании GAC пока не назвали конкретных планов начала продаж полностью электрического кроссовера, однако появление автомобиля в Москве на автосалоне явно неслучайно. Возможно, китайцы в своем «фирменном» стиле прощупывают возможности нашего рынка перед принятием какого-либо решения.
Электромобили — одно из ключевых направлений GAC. К 2020 году китайский производитель намерен произвести 1 млн автомобилей, среди которых 20% будут приходиться именно на электрические транспортные средства, включая гибридные версии машин. В ближайших планах GAC — создание новых электромобилей с запасом хода 400-500 километров, что позволит без проблем путешествовать на дальние расстояния.
Что касается непосредственно GAC Trumpchi GE3, то автомобиль выглядит современно и достаточно богато. Снаружи кроссовер выделяется невероятно стильными колесными дисками, светодиодными фарами необычной формы, а также треугольными «противотуманками». В задней части автомобиля обращает на себя внимание оригинальная стойка, которая не доходит до крыши! Чем-то это напоминает другой электромобиль — BMW i3. Но ничего удивительного в этом нет! Китайские производители часто перенимают некоторые стилистические и технические особенности у своих европейских коллег.
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