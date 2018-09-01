Компания GAC намерена покорить РФ полноприводным SUV на базе FCA

Московский автосалон продолжает знакомить потребителей с новинками мирового автопрома. В числе дебютантов оказался кроссовер китайского бренда GAC — GS8.

На сегодняшний день россияне знакомы с этой китайской маркой только в сегменте LCV.

А теперь автопроизводители из Поднебесной намерены удивить, показав флагманский кросс GS8. созданный на платформе FCA. Напомним, что подобную «тележку» в свое время получили такие модели как Lancia Thesis и Alfa Romeo 166.

Габаритные размеры китайского SUV достигают 4 810*1910*1770 при колесной базе 2800, что ставит его в один размерный ряд с Toyota Highlander и Honda Pilot.

На местном рынке GS8 реализуется с турбированной «четверкой» объемом 2,0— литра силой в 201 «лошадку».

Еще одной новинкой от GAC на ММАС-2018 стал «паркетник» GS4, который в Китае продают с 1,3-литровой или 1,4-литровой «четверкой» под капотом, производительностью 137 или 152 лошадиных силы соответственно.

В топовой версии кросс GS4 доступен с 6-скоростной АКПП, тогда как в базовых вариантах с мотором работают 5-скоростная МКПП или 7-скоростной «робот».