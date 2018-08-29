Ещё
Заключение контрактов на покупку российских авто Aurus начнется в сентябре
Далее:
Читайте также:
Ещё

Заключение контрактов на покупку российских авто Aurus начнется в сентябре 

Москва24 + ещё 9 29 августа 2018
Фото: Москва24
Контракты на покупку российских автомобилей Aurus начнут заключать в сентябре, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Что касается коммерческого сегмента, то мы уже получаем заявки, их очень много, больше сотни, но подписание контрактов на поставку начнется после презентации на Московском автосалоне. Заключение документов начнется с сентября", — цитирует Мантурова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что московский автосалон станет местом мировой премьеры автомобилей «Кортеж». 29 и 30 сентября выставка будет открыта для представителей прессы и бизнеса, а с 31 августа по 9 сентября ее смогут посетить все желающие. НА ММАС-2018 будут представлены седан и лимузин Aurus Senat
Проект «Кортеж» — это семейство автомобилей, которые создавали для первых лиц государства. В линейку входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Авто разработали в госинституте НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров.
Бренд Aurus — название для моделей, которые появятся в свободной продаже в начале следующего года. Их ориентировочная цена будет начинаться от 10 миллионов рублей.
Москва24: последние новости
"АвтоВАЗ" представил концептуальный внедорожник 4х4 Vision В "АвтоВАЗе" рассказали о начале продаж Lada XRay Cross и Lada Vesta Sport "АвтоВАЗ" начнет продажи обновленной Lada Granta 1 сентября
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вся правда: что ждет россиян в Крыму104
Новый кроссовер KIA создаст специально для России
Renault «убьет» Lada Vesta Cross?3
Lifan привез в Москву флагманский кроссовер X80
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта73
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
00:53
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды
ДТП
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:30
Объявлены цены на новую Lada Granta
Бортжурнал Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение