Заключение контрактов на покупку российских авто Aurus начнется в сентябре

Денис Мантуров. Контракты на покупку российских автомобилей Aurus начнут заключать в сентябре, сообщил глава Минпромторга РФ

"Что касается коммерческого сегмента, то мы уже получаем заявки, их очень много, больше сотни, но подписание контрактов на поставку начнется после презентации на Московском автосалоне. Заключение документов начнется с сентября", — цитирует Мантурова РИА Новости

Ранее сообщалось, что московский автосалон станет местом мировой премьеры автомобилей «Кортеж». 29 и 30 сентября выставка будет открыта для представителей прессы и бизнеса, а с 31 августа по 9 сентября ее смогут посетить все желающие. НА ММАС-2018 будут представлены седан и лимузин Aurus Senat

Проект «Кортеж» — это семейство автомобилей, которые создавали для первых лиц государства. В линейку входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Авто разработали в госинституте НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров.

Бренд Aurus — название для моделей, которые появятся в свободной продаже в начале следующего года. Их ориентировочная цена будет начинаться от 10 миллионов рублей.