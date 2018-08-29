Hyundai показал свою главную новинку для России

Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru.

Для этого большого корейца предлагается в России два двигателя: бензиновый 2,4 л (188 л.с.) и 2,2-литровый дизель мощностью 200 л.с.

Цены уже есть. Самая простая машина (комплектация будет вполне достойной) стоит 2 млн рублей. При этом полный привод с автоматом уже есть. Ну а самые дорогие автомобили с дизельным мотором обойдутся в 2,7 млн рублей.

Но есть и еще одна интересная новинка — это обновленная версия кроссовера Tucson (мы ее, кстати, уже успели протестировать). Сразу надо сказать, что после рестайлинга Hyundai Tucson вполне закономерно подорожал, но не сильно. Так, если цены на старый автомобиль начинались с 1 369 000 руб., то теперь за кроссовер придется заплатить минимум 1 399 000 руб.

Рестайлинговый Tucson, в первую очередь, выдает передняя часть — каскадная решетка радиатора, крупный передний бампер и полностью светодиодные фары. В интерьере кроссовера изменился дизайн центральной консоли, мультимедийной системы и дефлекторов вентиляции. Моторная линейка представлена бензиновыми двигателями объемом 2.0 л (149 л.с.) и турбированным мотором объемом 1.6 л (177 л.с.). Кроме того, доступен дизельный двигатель объемом 2.0 л мощностью 185 л.с. с новой восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.