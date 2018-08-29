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Компания Hyundai представила в Москве кроссовер Santa Fe нового поколения
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Компания Hyundai представила в Москве кроссовер Santa Fe нового поколения 

За рулем Кубань 11 часов назад
Фото: За рулем Кубань
Напомним, продажи новинки в России уже стартовали — минимальная стоимость 1 999 000 рублей.
Для знакомства с новым Santa Fe в компании Hyundai решили использовать VR— и AR-технологии. Узнать всё о внедорожнике нового поколения посетители ММАС смогли с помощью digital-игры, в которой, благодаря анализирующему мозговую активность устройству, управлять автомобилем в виртуальном городе можно буквально силой мысли.
Также на стенде Hyundai работает VR-конфигуратор, где модели бренда можно не только посмотреть в формате виртуальной реальности, но и выбрать интересующую конфигурацию, попутно рассмотрев её со всем сторон.
Для посетителей Московского автосалона, которые несколько устали от автомобилей, компания Hyundai приготовила… виртуальный футбол! Гости ММАС смогли вспомнить яркие моменты прошедшего в России Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, партнёром которого была южнокорейская компания — в специальной VR-зоне на стенде компании можно попробовать себя в роли вратаря или нападающего.
В России новый Hyundai Santa Fe представлен в четырёх версиях: Family, Premier, Lifestyle и High-Tech. В моторную гамму вошли 2,4-литровый бензиновый двигатель мощностью 188 л.с., работающий в паре с 6-тиступенчатой автоматической трансмиссией. И 2,2-литровый дизель мощностью 200 л.с. с новым 8-миступенчатым «автоматом». Все версии полноприводные.
Кроме Hyundai Santa Fe нового поколения южнокорейская компания представила на Московском международном автосалоне кроссоверы Tucson и Creta, седаны Solaris, Elantra и Sonata, обновлённый микроавтобус H-1 и электромобиль IONIQ.
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