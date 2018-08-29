Ещё
Новый Lada Xray Cross научили ездить по бездорожью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый Lada Xray Cross научили ездить по бездорожью 

Автовести 29 августа 2018
Фото: Автовести
Московский автосалон стал площадкой для еще одной тольяттинской премьеры — вседоррожной версии хэтчбека Xray. Новинка интересна прежде всего тем, что первой в российской автоиндустрии получила функцию выбора режимов езды. И там есть настройка для бездорожья.
В Москве состоялась официальная премьера нового кросс-хэтчбека Lada Xray Cross. Одно из самых интересных отличий "кросса" от стандартной машины — шайба выбора режимов движения Lada Ride Select на центральной консоли. Всего их будет 5 — стандартный, снег, пересеченная местность, режим отключенной ECS и Sport.
Разумеется, ни о каком полном приводе на Xray речи не идет — функция выбора режимов реализована за счет разных алгоритмов работы системы стабилизации и трекшн-контроля. Клиренс — 215 мм.
Помимо этой фишки Xray Cross будет отличается от обычного защитным пластиковым обвесом по периметру кузова, а также колесами больше размерности — 215/50 R17 и переработанной подвеской. Вдобавок кросс-хэтчбек получил стандартные багажные рейлинги и новые цвета кузова.
Моторная гамма должна остаться неизменной — 1,6— и 1,8-литровые "вазовские" атмосферники мощностью 106 и 122 л.с. соответственно, работающие в паре с 5-ступенчатой механикой или роботом АМТ.
Автовести: последние новости
Toyota отправит Corolla на бездорожье Dacia Sandero станет конкурентом Ford Focus "Заряженная" Lada Vesta Sport представлена "живьем"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вся правда: что ждет россиян в Крыму104
Новый кроссовер KIA создаст специально для России
Renault «убьет» Lada Vesta Cross?3
Lifan привез в Москву флагманский кроссовер X80
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта73
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
00:53
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды
ДТП
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:30
Объявлены цены на новую Lada Granta
Бортжурнал Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение