Новый Lada Xray Cross научили ездить по бездорожью

Московский автосалон стал площадкой для еще одной тольяттинской премьеры — вседоррожной версии хэтчбека Xray. Новинка интересна прежде всего тем, что первой в российской автоиндустрии получила функцию выбора режимов езды. И там есть настройка для бездорожья.

В Москве состоялась официальная премьера нового кросс-хэтчбека Lada Xray Cross. Одно из самых интересных отличий "кросса" от стандартной машины — шайба выбора режимов движения Lada Ride Select на центральной консоли. Всего их будет 5 — стандартный, снег, пересеченная местность, режим отключенной ECS и Sport.

Разумеется, ни о каком полном приводе на Xray речи не идет — функция выбора режимов реализована за счет разных алгоритмов работы системы стабилизации и трекшн-контроля. Клиренс — 215 мм.

Помимо этой фишки Xray Cross будет отличается от обычного защитным пластиковым обвесом по периметру кузова, а также колесами больше размерности — 215/50 R17 и переработанной подвеской. Вдобавок кросс-хэтчбек получил стандартные багажные рейлинги и новые цвета кузова.

Моторная гамма должна остаться неизменной — 1,6— и 1,8-литровые "вазовские" атмосферники мощностью 106 и 122 л.с. соответственно, работающие в паре с 5-ступенчатой механикой или роботом АМТ.