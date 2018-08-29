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Московский международный автомобильный салон — 2018
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Московский международный автомобильный салон — 2018 

Мир24 11 часов назад
Фото: Мир24
Крупнейшая российская автовыставка — Московский международный автомобильный салон (ММАС — 2018) — открылась сегодня в выставочном комплексе «Крокус-Экспо». Автопроизводители со всего мира, в том числе российские «АвтоВАЗ», ГАЗ и дебютант Aurus (проект «Кортеж») — представили на площадке свои новинки.
Крупнейшая российская компания показала новое семейство автомобилей Lada Granta, три модель Lada Vesta и концепт новой генерации Lada 4x4. Французский производитель Renault привез модель Arkana и вседорожную модификацию седана Stepway Logan, а Kia представил Kia Ceed третьего поколения.
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