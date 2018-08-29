Крупнейшая российская автовыставка — Московский международный автомобильный салон (ММАС — 2018) — открылась сегодня в выставочном комплексе «Крокус-Экспо». Автопроизводители со всего мира, в том числе российские «АвтоВАЗ», ГАЗ и дебютант Aurus (проект «Кортеж») — представили на площадке свои новинки.
Крупнейшая российская компания показала новое семейство автомобилей Lada Granta, три модель Lada Vesta и концепт новой генерации Lada 4x4. Французский производитель Renault привез модель Arkana и вседорожную модификацию седана Stepway Logan, а Kia представил Kia Ceed третьего поколения.