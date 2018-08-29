В Москве презентовали новые российские автомобили класса люкс

Автомобили Aurus оснащены мощным двигателем V8, который спроектировали специально для этой марки. Двигатель работает в паре с мощной высоковольтной электрической машиной на борту. Машина может разогнаться до 100 км менее чем за шесть секунд. Кроме того, в автомобилях имеется баллистическая и противовзрывная защита, а также полный набор систем активной и пассивной безопасности. Они включают в себя автоматическое экстренное торможение, распознавание дорожных знаков, отслеживание слепых зон и другое.

Как отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров , новинкой уже заинтересовались Объединённые Арабские Эмираты. Также он уверен, что машина найдёт своего покупателя в Европе.

"Впервые в российской истории появился проект по выпуску коммерческой линейки автомобилей класса люкс. Aurus — национальный бренд, который представляет современную, технологичную и инновационную Россию. Я убеждён в успешности продукта и в том, что автомобили марки в ближайшее время займут свою нишу как в нашей стране, так и на экспортных рынках", — сообщил Мантуров.

В продажу автомобили Aurus, предположительно, поступят в 2019 году. Цена машины пока неизвестна.