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Очередь на машины Aurus превысила возможности производства, заявил Матуров
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Очередь на машины Aurus превысила возможности производства, заявил Матуров 

РИА Новости + ещё 1 29 августа 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Очередь на машины Aurus превысила возможности производственного цикла 2019 года, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на презентации седана Aurus Senat.
Автомобили Aurus — рыночное название проекта «Кортеж» — семейства автомобилей класса люкс на единой модульной платформе для первых лиц государства. В проекте — лимузин, седан и минивэн. Их ориентировочная цена будет начинаться от 10 миллионов рублей. В открытой продаже автомобили Aurus, как ожидается, будут доступны с начала 2019 года.
"Мы, к сожалению, не сможем обеспечить всех за счет объема производства 2019 года. В 2020 году уже нарастим мощности и распределим объем с потребностями и возможностями", — сказал министр.
Он также сообщил, что получает заявки на автомобиль от друзей и коллег и передает их гендиректору Aurus Францу Хильгерту.
Глава Минпромторга рассказал о коммерческих планах в рамках проекта «Кортеж»
До этого Мантуров сообщил в интервью РИА Новости, что производство Aurus в 2019 году составит порядка 120 машин, из них более 50 придется на основного заказчика.
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