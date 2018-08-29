Очередь на машины Aurus превысила возможности производства, заявил Матуров

Автомобили Aurus — рыночное название проекта «Кортеж» — семейства автомобилей класса люкс на единой модульной платформе для первых лиц государства. В проекте — лимузин, седан и минивэн. Их ориентировочная цена будет начинаться от 10 миллионов рублей. В открытой продаже автомобили Aurus, как ожидается, будут доступны с начала 2019 года.

"Мы, к сожалению, не сможем обеспечить всех за счет объема производства 2019 года. В 2020 году уже нарастим мощности и распределим объем с потребностями и возможностями", — сказал министр.

Он также сообщил, что получает заявки на автомобиль от друзей и коллег и передает их гендиректору Aurus Францу Хильгерту.

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До этого Мантуров сообщил в интервью РИА Новости, что производство Aurus в 2019 году составит порядка 120 машин, из них более 50 придется на основного заказчика.