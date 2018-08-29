Haval F7 дебютировал в России: старт продаж весной 2019 года

Помимо молодежного F7, китайский производитель представил еще концепт HB-03.

Публичная премьера среднеразмерного кросса Haval F7 состоялась на Международном Московском автосалоне. Автомобиль обладает следующими размерами: длина — 4 620 мм, ширина — 1 844 мм, высота — 1 683 мм, а размер колесной базы равен 2 725 мм.

В состав силовой гаммы модели входят две рядные бензиновые «турбочетверки» с непосредственным впрыском класса Евро-5: отдача полуторалитровой GW4B15 составляет 150 л.с. и 280 Нм, а двухлитровая GW4C20NT выдает 190 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Оба мотора сочетаются с семиступенчатым «автоматом» с двойным сцеплением.

Haval F7 имеет передне— и полноприводное исполнение, а также систему выбора режимов езды: стандарт, эко, спорт, снег, песок. В распоряжении кросса арсенал систем активной и пассивной безопасности: адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о фронтальном столкновении, система экстренного торможения, система предупреждения о появлении помехи при сдаче назад и прочие.

Цены и комплектации F7 для российского рынка будут раскрыты ближе к началу продаж, намеченному на весну 2019 года. Компания Great Wall, она владеет брендом Haval, собирается выпускать «семерку» на своем заводе в Тульской области, предположительно, в конце первого квартала следующего года.

Компанию F7 на конвейере должна составить серийная модель, построенная на базе концепта HB-03. Дебютировавший на ММАС прототип имеет в длину 4 620 мм, в высоту — 1 844 мм, в ширину — 1 654 мм, а размер колесной базы составляет 2 725 мм. Автомобиль укомплектован большими 22-дюймовыми колесами, которые, вероятно, в серийном варианте будут иметь более скромный размер. Российская премьера товарной модели должна состояться следующим летом.

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По материалам: www.kolesa.ru