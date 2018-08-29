«АвтоВАЗ» представил концепт внедорожника 4х4 Vision 

Концерн «АвтоВАЗ» представил на автосалоне в Москве концептуальный внедорожник 4х4 Vision.
Автомобиль выполнен в фирменном современном стиле моделей Lada — «Икс». По замыслу авторов концепта, новинка является идейным преемником «Нивы», которая отметила свое 40-летие, пишет «Коммерсант».
Сообщается, что концепт-кар оснащен цифровой панелью приборов, в отделке салона используется текстиль и экокожа, встроена атмосферная подсветка.
Возможные сроки вывода внедорожника в серию в концерне не называют.
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