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Появились первые официальные снимки кабриолета BMW 8-Series
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Появились первые официальные снимки кабриолета BMW 8-Series 

Motor.ru + ещё 1 10 часов назад
Фото: Motor.ru
Компания BMW опубликовала первые официальные снимки кабриолета 8 серии. Предсерийные прототипы модели сфотографированы во время испытаний в Лас-Вегасе и калифорнийской «Долине смерти». Здесь инженерам предстоит проверить работу бортовых систем и основных узлов в условиях экстремально высоких температур.
По предварительной информации, кабриолет будет оснащаться 4,4-литровым твин-турбо двигателем V8, выдающим 530 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента, и восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Купе с таким агрегатом способно разгоняться до «сотни» за 3,7 секунды. В базовое оснащение кабриолета также может войди активный дифференциал и тормозная система M Sport.
Ранее в Сети появились патентные изображения BMW 8-Series Gran Coupe. Дебют модели, которая станет конкурентом Porsche Panamera, состоится в следующем году.
На российском рынке купе BMW 8 серии предложено в двух модификациях: бензиновой M850i xDrive и дизельной 840d xDrive. Первая комплектуется новым восьмицилиндровым битурбо мотором 4.4, вторая — дизельной трехлитровой «шестеркой» мощностью 320 сил (680 Нм). Цены на модель начинаются от 6,6 миллиона рублей.
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