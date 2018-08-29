Появились первые официальные снимки кабриолета BMW 8-Series

Компания BMW опубликовала первые официальные снимки кабриолета 8 серии. Предсерийные прототипы модели сфотографированы во время испытаний в Лас-Вегасе и калифорнийской «Долине смерти». Здесь инженерам предстоит проверить работу бортовых систем и основных узлов в условиях экстремально высоких температур.

По предварительной информации, кабриолет будет оснащаться 4,4-литровым твин-турбо двигателем V8, выдающим 530 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента, и восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Купе с таким агрегатом способно разгоняться до «сотни» за 3,7 секунды. В базовое оснащение кабриолета также может войди активный дифференциал и тормозная система M Sport.

Ранее в Сети появились патентные изображения BMW 8-Series Gran Coupe. Дебют модели, которая станет конкурентом Porsche Panamera , состоится в следующем году.