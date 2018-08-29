Hennessey исследовал Ford Mustang Heritage Edition на диностенде. Итоги впечатляют!

Конечно, не все из его 808 лошадиных сил достигают колёс, но и так здорово просто!

Следующее поколение Ford Mustang Shelby GT500 ещё не является доступно для покупки, но если вы хотите более или менее равную альтернативу прямо сейчас. То настоятельный совет: присмотритесь к Heritage Edition от Hennessey. Маслкар этот решили проверить на диностенде.

Согласно имеющимся данным, Mustang Heritage Edition производит 673,63 лошадиные силы и 714 Нм крутящего момента на дороге. Ранее же говорили про 808 л.с. и 920 Нм. Выходит, что потерю имеем на уровне 16,6 процентов.

«Хеннеси» утверждает, что Mustang Heritage Edition может достигать 60 миль в час (96 километров в час) с места за 3,3 секунды и набирать максимальную скорость свыше 200 миль в час (322 км/ч).

Такой «Мустанг» отличается выхлопом из нержавеющей стали, новыми впуском и интеркулером, иными топливными форсунками и топливным насосом. Внешне всё напоминает про машину GT40 из 1967 года, взявшую «24 часа Ле-Мана». Идентичный красный кузов с белыми полосками!

Авто выделяется и карбоновым обвесом, заниженной подвеской. В качестве дополнительной опции покупатели ставят тормоза Brembo.

Hennessey намерен построить лишь только 19 единиц Mustang Heritage Editio. Стоимость одного составит 89 950 долларов.