Ещё
Hennessey исследовал Ford Mustang Heritage Edition на диностенде. Итоги впечатляют!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Hennessey исследовал Ford Mustang Heritage Edition на диностенде. Итоги впечатляют! 

Car.ru 10 часов назад
Фото: Car.ru
Конечно, не все из его 808 лошадиных сил достигают колёс, но и так здорово просто!
Следующее поколение Ford Mustang Shelby GT500 ещё не является доступно для покупки, но если вы хотите более или менее равную альтернативу прямо сейчас. То настоятельный совет: присмотритесь к Heritage Edition от Hennessey. Маслкар этот решили проверить на диностенде.
Согласно имеющимся данным, Mustang Heritage Edition производит 673,63 лошадиные силы и 714 Нм крутящего момента на дороге. Ранее же говорили про 808 л.с. и 920 Нм. Выходит, что потерю имеем на уровне 16,6 процентов.
«Хеннеси» утверждает, что Mustang Heritage Edition может достигать 60 миль в час (96 километров в час) с места за 3,3 секунды и набирать максимальную скорость свыше 200 миль в час (322 км/ч).
Такой «Мустанг» отличается выхлопом из нержавеющей стали, новыми впуском и интеркулером, иными топливными форсунками и топливным насосом. Внешне всё напоминает про машину GT40 из 1967 года, взявшую «24 часа Ле-Мана». Идентичный красный кузов с белыми полосками!
Авто выделяется и карбоновым обвесом, заниженной подвеской. В качестве дополнительной опции покупатели ставят тормоза Brembo.
Hennessey намерен построить лишь только 19 единиц Mustang Heritage Editio. Стоимость одного составит 89 950 долларов.
Car.ru: последние новости
Эксперты назвали самые популярные кроссоверы в Европе в 2018 году На российском рынке подорожали автомобили Subaru Mitsubishi привезет в Россию обновленный пикап Mitsubishi L200
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта71
Названы сроки презентации обновленного «Патриота»
В Москве открылся международный автосалон
Путин отказался от «финтифлюшкек»111
«Автоваз» представил концепт внедорожника Lada 4х4 Vision‍2
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
00:53
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды
ДТП
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:30
Объявлены цены на новую Lada Granta
Бортжурнал Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение