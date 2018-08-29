Особый Toyota Avalon замечен на общедоступных дорогах

Многие владельцы автомобилей, желая получить эксклюзивную модель, идут на крайности, воплощая самые нетипичные идеи и создавая яркий, выделяющийся внешний дизайн. Например, этот Toyota Avalon точно не выглядит как стандартная модель и имеет достаточно интересную отделку, которая понравится далеко не всем.

Конечно, Avalon не выглядит как очень захватывающий или впечатляющий автомобиль, но желание клиента — закон. Модель больше напоминает транспортное средство из комиксов, принадлежащее главному герою, и оснащается гигантским задним крылом и багажником на крыше. Интересным остается момент, есть ли у владельца этого особого Toyota аналогичный велосипед, соответствующий дизайну машины.

Во время последующего рассмотрения модели внимание привлекает комплект кузова, а также в общей сложности шесть выхлопных труб, расположенных достаточно странным образом. Дальше просматриваются особые колесные диски, тонированные окна и американский флаг, прикрепленный спереди. Поскольку это единственное изображение, невозможно рассмотреть переднюю часть Toyota Avalon, но даже этого снимка достаточно, чтобы вызвать вмешанные чувства и эмоции у окружающих.