Дебют серийной версии Lada Xray Cross с тремя режимами движения

Сегодня, 29 августа, в рамках начавшего свою работу Московского международного автосалона состоялась долгожданная презентация нового творения российского концерна «АвтоВАЗа» — обновленного кроссовера Lada Xray Cross.

Наша редакция получила первые «живые» фотографии дебютанта. Как сообщает собственный корреспондент, стенд отечественного бренда собрал немало желающих своими глазами увидеть последние разработки российского автопрома, и, так сказать, из первых уст узнать технические характеристики одной из ожидаемых моделей — Xray Cross. Перед нами — уже серийная версия короссовера, так как прототип авто был впервые презентован два года назад на ММАС-2016.

Создатели кроссвена подтвердили ходившие среди автомобилистов слухи о том, что новинка обзавелась несколькими режимами движения. И действительно, будущие обладатели такой машины в зависимости от дорожных условий смогут выбирать нужный режим. Их можно обозначить, как «зимний», «внедорожный» и «спортивный». В зависимости от выбора изменятся настройки силового агрегата и противопробуксовочной системы. На таком автомобиле будет легко преодолеть участки с камнями и песком, и даже представить себя «спортсменом». Выбор режимов езды станет главной отличительной особенностью по сравнению с кросс-вариацией седана и универсала Vesta, у которых эта функции не предусмотрена.

Каких либо глобальных перемен с силовыми установками не произошло. Создатели модели не захотели вносить коррективы в моторный отсек. Автомобиль не наделили опцией полного привода. Как и свой предшественник, Lada Xray Cross будет выпускаться с 1,6-литровым агрегатом мощностью в 106 «лошадиных», а также двигателем с рабочим объемом 1,8 л., выжимающим из себя 122 «лошадок». Эти силовые установки трудятся в паре с механической коробкой передач на пять ступеней. Для топового агрегата установлена автоматизированная трансмиссия.

Еще до сегодняшнего официального дебюта было известно, что в базу Росстандарта внесли данные об иных габаритах новинки. И вот мы видим авто, у которого действительно, поменялись показатели длины, ширины и высоты. Так, длина серийной версии по сравнению со стандартным хэтчбеком увеличилась на 6 миллиметров и равна 4 171 мм. В ширину кроссовен прибавил 46 мм, преодолев отметку в 1 810 мм. Автомобиль вырос на 75 мм — до 1 645 мм. Колесная база Xray Cross осталась прежней — 2 592 мм.

Чисто внешне от сегодняшнего хэтчбека вариация с приставкой Cross отличается наличием оригинальных бамперов. Изменилось расположение серебристых молдингов на бампере спереди. А переосмысленная форма боковых частей обвеса помогает по-другому взглянуть на икс-образный рельеф боков у кузова. Защитные накладки на дверях, создающие восходящую линию, добавляют динамики и визуально приподнимают кроссвен.

Как сообщает наш корреспондент с места презентации, в качестве основного дизайнерского элемента Xray Cross предложен внедорожный обвес — накладки на пороги, нижнюю часть дверей, арки колес и бамперы. Такой обвес помогает предотвратить царапины на кузове при движении по легкому бездорожью. Сложно не заметить, что серийной версии присвоили обновленные колесные диски на 17 дюймов, проектировщики решили расширить дорожный просвет кросса. Еще появилась антенна, сделанная в форме плавника акулы, а также двойной выхлопной патрубок.

Что касается интерьера, то в салоне LADA Xray Cross использованы цветные вставки из пластика и кожи в тон оттенку кузова. Оранжевый цвет применяется и в оформлении при расположении приборов для удобства владельца. Игра на цветовых контрастах и материалах используется и в обивке кресел, на которых нанесли логотип бренда. Заметными стилистическими элементами стали центральный подлокотник на тоннеле пола, накладки порогов с именем Xray Cross, привлекающий внимание руль, обтянутый кожей.