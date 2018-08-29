Toyota Auris сменила имя на Corolla

Toyota представила обновленный Auris на Женевском автосалоне, и теперь японская компания объявила, что автомобиль получит наименование Corolla, когда появится в Европе в начале следующего года.

Представители Toyota заявили, что это вполне обдуманное решение, учитывая, что автомобиль базируется на платформе TNGA. Они также отметили, что Corolla является одной из самых продаваемых машин в мире и с 1966 года было реализовано более 45 миллионов моделей. Теперь же, заменив Auris на Corolla, эти цифры будут продолжать стремительно расти.

В своем заявлении генеральный директор Toyota Motor Europe д-р Йохан ван Зил сказал: «Философия проектирования и дизайна TNGA приносит совершенно новое измерение в наши модели C-сегмента следующего поколения. Лучшего момента для повторного введения имени Corolla для наших моделей, чем запуск нового поколения, просто не существует».

Помимо вышеупомянутого объявления, компания подтвердила, что Corolla Touring Sports дебютирует на Парижском автосалоне этой осенью. Ожидается, что автомобиль станет больше предшественника, получит плагин-гибридную версию и будет предлагаться в кузове седана и хэтбека. Все три станут доступны с различными двигателями, включая 1,2-литровый бензиновый агрегат с турбонаддувом и два гибридных варианта.